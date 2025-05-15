Не подкормил — не обижайся: в августе вместо яблок соберёте разочарование

Май — решающий месяц для яблонь. Именно сейчас закладывается будущий урожай, и чем грамотнее уход, тем вкуснее и богаче будет осенью ваша корзина. Всё просто: вовремя подкормить, защитить и не забыть про воду.
Одно из самых важных весенних удобрений для яблони — суперфосфат. Это минеральная подкормка с легкоусвояемым фосфором. Он отвечает за:
развитие корней;
активное цветение;
образование завязей;
сладость плодов.
Плюс — фосфор помогает дереву справляться со стрессами: засухой, заморозками, болезнями. А ещё укрепляет иммунитет и поддерживает фотосинтез.
Применяют суперфосфат весной, когда дерево просыпается и активно растёт.
Как использовать:
На каждый квадратный метр под кроной — по 50 г. Почву под деревом слегка рыхлят, рассыпают удобрение и обильно поливают — влага поможет питательным веществам дойти до корней.
Как только дерево отцвело, оно становится уязвимым для болезней. Парша, монилиоз, грибки — всё это может свести урожай к нулю. Чтобы этого не случилось, через 2 недели после окончания цветения опрыскайте дерево препаратами от болезней.
Обрабатывают утром или вечером, когда нет яркого солнца и жары — это важно, чтобы листья не обгорели.
Яблоне хватает четырёх поливов за сезон, но каждый — на глубину до метра.
Первый — ранней весной, до распускания почек.
Второй — через 3 недели после цветения.
Третий — за пару недель до сбора урожая: для сочных и налитых плодов.
Четвёртый — осенью, перед морозами: поможет дереву пережить зиму без потерь.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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