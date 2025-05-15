Цветы против копателей: растения, которые работают как охрана

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крот — гость, от которого мало радости: он не ест корни, но с лёгкостью разрушает их, создавая подземные туннели и портя весь ландшафт. Однако вместо химии и капканов можно использовать саму природу. Есть растения, запах и сок которых становятся для кротов настоящим кошмаром.

Фото: commons.wikimedia.org by Tarbosaurus 78, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сибирский крот

1. Рябчик (фритиллярия)

Садоводы называют его "королевской короной". Луковицы источают сильный мускусный аромат, почти неощутимый для человека, но крайне неприятный для крота. Высаживают рябчики осенью, оставляют на одном месте на годы — эффект со временем только усиливается.

2. Кортогон (молочай)

Название говорит само за себя. Растение выделяет латекс с резким запахом, от которого кроты стремятся уйти. Высаживайте по 2-3 стебля вдоль границ участка. Работать с растением нужно в перчатках — сок раздражает кожу.

3. Нарциссы

Помимо красоты, нарциссы обладают защитными свойствами: их луковицы содержат алкалоиды, токсичные для мелких животных. Выбирайте разные сорта для продления периода защиты.

4. Бархатцы

Эти яркие цветы — не только украшение. Они отпугивают насекомых, которыми питаются кроты. Потеряв кормовую базу, зверьки уходят. Высевайте каждый месяц для усиления эффекта.

5. Чеснок и лук

Растения с сернистым запахом сбивают крота с ориентиров. Между грядками с морковью, салатом или клубникой сажайте лук или чеснок — съедобно и полезно.

Совет: высаживайте сразу несколько культур — их смешанный аромат создаст непробиваемую "ароматическую стену". Поддерживайте грядки рыхлыми и не перебарщивайте с удобрениями: лишний азот снижает силу отпугивающего запаха.