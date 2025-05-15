После картофеля — выжженное поле? Не спешите паниковать, есть, чем его оживить

Картофель — овощ с хорошим аппетитом. Он активно вытягивает из почвы азот, калий и фосфор, поэтому после его уборки грядка, мягко говоря, уставшая. Но не стоит оставлять её пустой — есть культуры, которые не только приживутся на такой земле, но и помогут ей восстановиться.
Если сажать сразу после выкопки, хорошо пойдут:
Шпинат и мангольд (швейцарский шпинат) — любят калий, который можно добавить в виде золы;
Зимний салат, руккола — неприхотливы и быстро дают зелень;
Красный лук и чеснок — особенно хорошо растут на почве, удобренной фосфорно-калийными смесями (например, NPK 7-20-30).
Перед посадкой обязательно подсыпьте компост (2-3 см) и аккуратно — немного золы или органики. Навоз, даже перепревший, лучше отложить — он может сжечь молодые растения.
Настой из крапивы и окопника — отличный способ пополнить запасы азота и калия. А мульча из соломы или сухих листьев удержит влагу и защитит посадки от пересыхания.
Если оставляете грядку на весенний посев, то отличными вариантами станут:
Крестоцветные (редька, капуста);
Горох и бобы — обогатят почву азотом;
Кукуруза, подсолнечник, тыква, кабачки, огурцы — крупные культуры, которые чувствуют себя отлично после картофеля.
Пустую землю оставлять нельзя — её размоет, уплотнит и истощит. Чтобы защитить и оздоровить участок, посейте покровные культуры: клевер, вику, люцерну. Или даже рожь, пшеницу, ячмень — весной их можно будет заделать в почву как сидераты.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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