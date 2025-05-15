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После картофеля — выжженное поле? Не спешите паниковать, есть, чем его оживить

1:57
Садоводство

Картофель — овощ с хорошим аппетитом. Он активно вытягивает из почвы азот, калий и фосфор, поэтому после его уборки грядка, мягко говоря, уставшая. Но не стоит оставлять её пустой — есть культуры, которые не только приживутся на такой земле, но и помогут ей восстановиться.

Картофель
Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Лучшие культуры после картошки

Если сажать сразу после выкопки, хорошо пойдут:

  • Шпинат и мангольд (швейцарский шпинат) — любят калий, который можно добавить в виде золы;

  • Зимний салат, руккола — неприхотливы и быстро дают зелень;

  • Красный лук и чеснок — особенно хорошо растут на почве, удобренной фосфорно-калийными смесями (например, NPK 7-20-30).

Перед посадкой обязательно подсыпьте компост (2-3 см) и аккуратно — немного золы или органики. Навоз, даже перепревший, лучше отложить — он может сжечь молодые растения.

Жидкие удобрения своими руками

Настой из крапивы и окопника — отличный способ пополнить запасы азота и калия. А мульча из соломы или сухих листьев удержит влагу и защитит посадки от пересыхания.

Что посадить весной на месте картофеля

Если оставляете грядку на весенний посев, то отличными вариантами станут:

  • Крестоцветные (редька, капуста);

  • Горох и бобы — обогатят почву азотом;

  • Кукуруза, подсолнечник, тыква, кабачки, огурцы — крупные культуры, которые чувствуют себя отлично после картофеля.

Не хотите ничего сажать? Всё равно сеять придётся

Пустую землю оставлять нельзя — её размоет, уплотнит и истощит. Чтобы защитить и оздоровить участок, посейте покровные культуры: клевер, вику, люцерну. Или даже рожь, пшеницу, ячмень — весной их можно будет заделать в почву как сидераты.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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