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Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём

2:31
Садоводство

Казалось бы — что сложного в луке? Воткнул — и жди урожай. Но разница между парой мелких головок и настоящим мешком крепких, сочных луковиц — в деталях. Несколько хитрых приёмов на этапе посадки и ухода могут легко удвоить урожай.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Начните с правильного выбора

Не берите лук с базара "на авось". Для крупного и однородного урожая нужен качественный севок: сертифицированный или выращенный из проверенных сортов — "Золотистый Семко", "Конкурент", "Штутгартер". Диаметр — 1-2 см. Более крупные луковички чаще уходят в стрелку. А чтобы лук "проснулся", прогрейте севок перед посадкой при +25 °C в течение недели.

Грядка — дело техники

Лук не любит тяжёлую, кислую почву. Осенью перекопайте землю с компостом (4-5 кг на м²), весной добавьте золу и песок. Цель — рыхлая, влагопроницаемая почва с pH около 6,5.

Посадка по науке

Луковички сажают на глубину, равную двум их высотам, верхушкой вверх. Оптимальная схема — 8-10 см между растениями и 30 см между рядами. У рассады подрежьте перья до 10 см, чтобы снизить стресс и испарение.

Подкормка: вовремя и в меру

После укоренения растения активно набирают силу. До посадки внесите фосфорно-калийное удобрение, затем подкормите азотом — как только перья станут толщиной с карандаш. Главное — не переборщить: избыток азота даёт зелень, но не головку.

Полив без фанатизма

Луку нужно умеренное, стабильное увлажнение на глубину 10 см. В прохладу — раз в неделю, в жару — два, но меньше. За 2 недели до сбора полив прекращают — это важно для формирования шелухи.

Борьба с сорняками и мильдью

Прополка — must have. Сорняки крадут влагу и питание. Мульча помогает сохранить влагу и сэкономить силы. При угрозе мильдью — опрыскивания и удаление заражённых перьев.

Сбор и хранение

Когда половина перьев полегла, выкапывайте. Подсушите на грядке, срежьте, почистите и отправьте в прохладное сухое место. Тогда лук спокойно пролежит до весны.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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