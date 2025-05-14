Пахнет странно, действует сильно: этот зелёный коктейль из сорняка превращает любой овощ в гиганта

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый май он заполоняет клумбы и дорожки, и большинство спешит выдрать его с корнем. А зря! Одуванчик — это не просто сорняк, а настоящий зелёный клад для вашего участка. Его мощная корневая система вытягивает минералы с глубины почвы, а листья и цветы содержат инулин и полный набор микроэлементов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

Как превратить одуванчик в удобрение

Пока растение молодое, до появления семян, соберите зелень — именно в мае она самая сочная и насыщенная полезностями. Заполните бочку на три четверти измельчёнными одуванчиками, залейте водой, прикройте крышкой с отверстиями и перемешивайте каждый день. Через 2 недели смесь станет тёмной и резкой на запах — это готовое удобрение.

Разбавляйте настой:

1:15 — для полива под корень

1:20 — для опрыскивания по листу

Идеально подходит для капусты, тыквы, огурцов — растения крепнут, болеют меньше и плодоносят активнее.

Одуванчик против тли и блошек

Горький сок содержит тараксацин — природный инсектицид. Чтобы защитить рассаду, просто разложите листья одуванчика вокруг растений. А для опрыскивания сделайте настой: 500 г зелени залейте 3 литрами кипятка, остудите, процедите, опрыскивайте раз в 5-7 дней, особенно с нижней стороны листьев. Хотите усилить эффект? Добавьте луковую шелуху — её аромат отпугивает вредителей ещё сильнее.

Как одуванчик помогает бороться с сорняками

Одуванчик борется даже с другими сорняками. Отвар из его корней (вода в пропорции 1:10, настоять сутки) при поливе между посадками тормозит рост злостных конкурентов вроде чертополоха.

И ещё одна фишка

Цветки можно использовать для привлечения пчёл. Сироп из лепестков (вода + сахар + горсть цветов) помогает опылять грядки. А если при посадке картошки закопать в лунку пару цветков — клубни будут защищены от проволочника.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

