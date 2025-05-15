С кем у огурцов любовь с первого листа, а кто вызывает у них стресс и горечь

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда места на грядке немного, а планов — как у фермера с гектаром, важно использовать каждый сантиметр с умом. Один из проверенных способов — сажать огурцы с "друзьями", то есть с растениями, которые не мешают им расти, а наоборот, помогают.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Лучшие соседи для огурцов

Лук и шпинат

Идеальны для посадки до появления огурцов. Они успевают вырасти и отойти, не мешая главному овощу. Почву не истощают, уход минимальный.

Редис

Растёт быстро и успевает созреть раньше, чем огурцы начинают наращивать зелёную массу. Это значит, что редис уходит с грядки — и освобождает место для огурцов.

Укроп

Настоящий союзник. Не мешает росту, а наоборот — улучшает вкус огурцов. Его можно спокойно сеять между кустами.

Кукуруза

Высаживается по краям грядки. Её высокие стебли защищают огурцы от ветра и создают уютный микроклимат. Настоящая зелёная защита.

Салат

Салат удерживает влагу в почве и не даёт расти сорнякам. При этом совершенно не мешает огурцам. Высаживается между кустами.

Капуста

Ещё один неожиданный, но удачный сосед. Все виды капусты хорошо уживаются с огурцами. Они не конкурируют за питание и требуют одинаково щедрых поливов.

Почему это работает

Совместные посадки:

экономят место;

дают ранний урожай до основного;

улучшают микроклимат на грядке;

укрепляют растения;

снижают расход воды и времени.

Главное — подбирать культуры, которые не "борются" за свет, влагу и питание.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

