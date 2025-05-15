С кем у огурцов любовь с первого листа, а кто вызывает у них стресс и горечь

Когда места на грядке немного, а планов — как у фермера с гектаром, важно использовать каждый сантиметр с умом. Один из проверенных способов — сажать огурцы с "друзьями", то есть с растениями, которые не мешают им расти, а наоборот, помогают.
Идеальны для посадки до появления огурцов. Они успевают вырасти и отойти, не мешая главному овощу. Почву не истощают, уход минимальный.
Растёт быстро и успевает созреть раньше, чем огурцы начинают наращивать зелёную массу. Это значит, что редис уходит с грядки — и освобождает место для огурцов.
Настоящий союзник. Не мешает росту, а наоборот — улучшает вкус огурцов. Его можно спокойно сеять между кустами.
Высаживается по краям грядки. Её высокие стебли защищают огурцы от ветра и создают уютный микроклимат. Настоящая зелёная защита.
Салат удерживает влагу в почве и не даёт расти сорнякам. При этом совершенно не мешает огурцам. Высаживается между кустами.
Ещё один неожиданный, но удачный сосед. Все виды капусты хорошо уживаются с огурцами. Они не конкурируют за питание и требуют одинаково щедрых поливов.
Совместные посадки:
экономят место;
дают ранний урожай до основного;
улучшают микроклимат на грядке;
укрепляют растения;
снижают расход воды и времени.
Главное — подбирать культуры, которые не "борются" за свет, влагу и питание.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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