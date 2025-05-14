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Хотите ведро огурцов с куста? Посадите это по соседству

2:01
Садоводство

Хороший урожай огурцов — это не только про полив и удобрения. Секрет часто в том, кто с ними делит грядку. Некоторые растения способны не просто не мешать, а наоборот — улучшить вкус, ускорить рост и даже защитить от вредителей. И всё это — без химии.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

С кем дружат огурцы

1. Лук и шпинат
Эти культуры можно посадить заранее — они успеют вырасти и уйти с грядки до того, как огурцы наберут силу. Не отнимают свет, влагу и не истощают почву.

2. Редис
Созревает молниеносно. Пока огурцы ещё только просыпаются, вы уже соберёте первый урожай редиса. Удобно и вкусно.

3. Укроп
Суперсосед. Улучшает вкус огурцов, не мешает корням, а заодно отпугивает часть насекомых. Смело сажайте прямо между кустами.

4. Кукуруза
Идеальна для краёв грядки. Её высокие стебли создают тёплый, безветренный микроклимат, который так любят огурцы.

5. Петрушка
Работает на пару с укропом. Её аромат усиливает вкусовые свойства овощей и помогает огурцам плодоносить активнее.

6. Салат
Между кустами огурцов салат не только сохраняет влагу, но и сдерживает рост сорняков. Простая мульча — без затрат.

7. Капуста
Отличный сосед. Обе культуры любят воду, но не борются за питание. Сажайте рядом — и не прогадаете.

Почему это работает

  • растения не конкурируют, а помогают друг другу

  • почва остаётся влажной и рыхлой

  • ранние культуры освобождают место для огурцов

  • зелень усиливает вкус и иммунитет овощей

Главное — не допускать борьбы за свет и влагу. С умным подбором соседей урожай порадует не только количеством, но и вкусом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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