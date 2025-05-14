Муравьи атакуют? Вот что реально работает, а что — пустая трата времени

Муравьи умеют притворяться полезными — рыхлят почву, уничтожают вредителей. Но на деле их соседство — постоянные проблемы: от испорченных продуктов и электроприборов до размножающейся тли и погибающих растений.
Особенно опасны фараоновы муравьи в доме. Они легко пробираются в бытовую технику, портят еду и разносят инфекции. На даче — строят муравейники в цветниках и огородах, угнетают посадки, способствуют размножению вредной тли.
Рабочие способы для дома:
уксус
лавровый лист
вазелин
цитрусовые
Для сада — петрушка, лаванда, полынь, высаженные по периметру.
Бесполезные методы:
сода
зола
соль
На открытом воздухе не действуют, а почве могут навредить.
Борная кислота, манка, кукурузная мука — рабочие, но действуют не быстро. Кипяток и керосин могут сработать, но вредны для растений и людей.
Чтобы победить муравьёв наверняка, без химии не обойтись.
1. Гель "Великий Воин"
Не пахнет
Убивает муравьёв за счёт диазинона и хлорпирифоса
Эффективен до 2 месяцев
Подходит для дома и сада
Наносится пунктиром или на подложки возле муравейников
2. Диск-ловушка "Великий Воин"
Защищает гель от дождя и солнца
Безопасна для грядок
Уничтожает крупные колонии
Многоразовая, удобна в установке
3. Лак "Великий Воин"
Подходит для теплиц, домов, сараев
Работает до 2 месяцев
Убивает всех ползающих вредителей
Не наносится на деревья и поверхности, с которыми контактируют руки
4. Гранулы "Великий Воин"
Содержат фипронил
Эффективны против больших колоний
Можно использовать как в сухом виде, так и в виде пасты
Не применять на грядках и возле пасек
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.