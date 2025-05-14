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Муравьи атакуют? Вот что реально работает, а что — пустая трата времени

2:05
Садоводство

Муравьи умеют притворяться полезными — рыхлят почву, уничтожают вредителей. Но на деле их соседство — постоянные проблемы: от испорченных продуктов и электроприборов до размножающейся тли и погибающих растений.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Особенно опасны фараоновы муравьи в доме. Они легко пробираются в бытовую технику, портят еду и разносят инфекции. На даче — строят муравейники в цветниках и огородах, угнетают посадки, способствуют размножению вредной тли.

Народные средства: мифы и правда

Рабочие способы для дома:

  • уксус

  • лавровый лист

  • вазелин

  • цитрусовые

Для сада — петрушка, лаванда, полынь, высаженные по периметру.

Бесполезные методы:

  • сода

  • зола

  • соль
    На открытом воздухе не действуют, а почве могут навредить.

Приманки и ловушки

Борная кислота, манка, кукурузная мука — рабочие, но действуют не быстро. Кипяток и керосин могут сработать, но вредны для растений и людей.

Чтобы победить муравьёв наверняка, без химии не обойтись.

Проверенные средства от муравьев

1. Гель "Великий Воин"

  • Не пахнет

  • Убивает муравьёв за счёт диазинона и хлорпирифоса

  • Эффективен до 2 месяцев

  • Подходит для дома и сада

  • Наносится пунктиром или на подложки возле муравейников

2. Диск-ловушка "Великий Воин"

  • Защищает гель от дождя и солнца

  • Безопасна для грядок

  • Уничтожает крупные колонии

  • Многоразовая, удобна в установке

3. Лак "Великий Воин"

  • Подходит для теплиц, домов, сараев

  • Работает до 2 месяцев

  • Убивает всех ползающих вредителей

  • Не наносится на деревья и поверхности, с которыми контактируют руки

4. Гранулы "Великий Воин"

  • Содержат фипронил

  • Эффективны против больших колоний

  • Можно использовать как в сухом виде, так и в виде пасты

  • Не применять на грядках и возле пасек

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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