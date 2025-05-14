Муравьи атакуют? Вот что реально работает, а что — пустая трата времени

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи умеют притворяться полезными — рыхлят почву, уничтожают вредителей. Но на деле их соседство — постоянные проблемы: от испорченных продуктов и электроприборов до размножающейся тли и погибающих растений.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Особенно опасны фараоновы муравьи в доме. Они легко пробираются в бытовую технику, портят еду и разносят инфекции. На даче — строят муравейники в цветниках и огородах, угнетают посадки, способствуют размножению вредной тли.

Народные средства: мифы и правда

Рабочие способы для дома:

уксус

лавровый лист

вазелин

цитрусовые

Для сада — петрушка, лаванда, полынь, высаженные по периметру.

Бесполезные методы:

сода

зола

соль

На открытом воздухе не действуют, а почве могут навредить.

Приманки и ловушки

Борная кислота, манка, кукурузная мука — рабочие, но действуют не быстро. Кипяток и керосин могут сработать, но вредны для растений и людей.

Чтобы победить муравьёв наверняка, без химии не обойтись.

Проверенные средства от муравьев

1. Гель "Великий Воин"

Не пахнет

Убивает муравьёв за счёт диазинона и хлорпирифоса

Эффективен до 2 месяцев

Подходит для дома и сада

Наносится пунктиром или на подложки возле муравейников

2. Диск-ловушка "Великий Воин"

Защищает гель от дождя и солнца

Безопасна для грядок

Уничтожает крупные колонии

Многоразовая, удобна в установке

3. Лак "Великий Воин"

Подходит для теплиц, домов, сараев

Работает до 2 месяцев

Убивает всех ползающих вредителей

Не наносится на деревья и поверхности, с которыми контактируют руки

4. Гранулы "Великий Воин"