Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марк Руффало вернётся в роли Халка в фильме Мстители: День Страшного суда
Твой кишечник стареет молча — и мстит по-крупному: что срочно нужно изменить в тарелке
Цветущие ранункулюсы: как создать яркий цветник в вашем саду
Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям
Столовая СССР. Алюминиевая ложка и счастье за 1.20: феномен советской еды вне дома
Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички
Как почистить радиаторы и избежать запаха пыли, который преследует вас каждую осень

Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца

2:03
Садоводство

Сеяли петрушку в марте с надеждой, а в итоге — жёлтые листья и рост со скоростью улитки? Вы не одиноки! Но хорошая новость в том, что всё это легко исправляется. Достаточно соблюдать несколько правил — и уже в начале лета вы будете щедро щипать зелень прямо с грядки.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Где петрушке действительно хорошо

Не ставьте петрушку под палящее солнце. Она не выносит жары, быстро пересыхает и начинает желтеть. Идеальное место — полутень: свет есть, но листья не горят.

Избегайте мест с застоявшейся водой. Если грядка сырая — корни загнивают, а от зелени остаются лишь воспоминания. Лучше всего подойдут возвышенные участки с рыхлой, не заболоченной почвой.

Когда сажать, чтобы не пришлось пересевать

Сейте петрушку, когда температура стабильно держится около +5 °C. Это обычно конец марта, апрель или май — зависит от региона. Главное, чтобы почва была влажной, но не холодной.

Как сажать, чтобы взошло быстро и густо

  • Подготовьте почву: внесите компост или перегной, можно добавить немного минеральных удобрений.

  • Замочите семена: 24 часа в тёплой воде ускорят прорастание.

  • Увлажните почву заранее: за 2 дня до посева хорошо пролейте участок.

  • Сейте неглубоко: не более 2 см, и не слишком густо.

  • Оставляйте промежутки: между рядами — не менее 20 см.

Не дайте петрушке засохнуть или задохнуться

  • Поливайте умеренно, но регулярно. Избыточная влага — враг, пересушка — тоже.

  • Пропалывайте вовремя. Сорняки забирают влагу и питательные вещества.

Итог: пышная петрушка до самых заморозков

Если всё сделать правильно, петрушка будет радовать яркой зеленью всё лето и даже осенью. А ароматная зелень в супе, салате или соусе — это уже не мечта, а ваша реальность с грядки.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Марк Руффало вернётся в роли Халка в фильме Мстители: День Страшного суда
Твой кишечник стареет молча — и мстит по-крупному: что срочно нужно изменить в тарелке
Цветущие ранункулюсы: как создать яркий цветник в вашем саду
Хватит протеиновых коктейлей! Диетолог научила, как получать белок из обычной еды – меню в студию!
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям
Столовая СССР. Алюминиевая ложка и счастье за 1.20: феномен советской еды вне дома
Тело в дисбалансе: одна ошибка в тренировках, которую совершают почти все новички
Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца
Как почистить радиаторы и избежать запаха пыли, который преследует вас каждую осень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.