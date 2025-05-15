Петрушка — не кактус: где посадить, чтобы не погибла от любви и солнца

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сеяли петрушку в марте с надеждой, а в итоге — жёлтые листья и рост со скоростью улитки? Вы не одиноки! Но хорошая новость в том, что всё это легко исправляется. Достаточно соблюдать несколько правил — и уже в начале лета вы будете щедро щипать зелень прямо с грядки.

Фото: Freepik by bublikhaus Зелень

Где петрушке действительно хорошо

Не ставьте петрушку под палящее солнце. Она не выносит жары, быстро пересыхает и начинает желтеть. Идеальное место — полутень: свет есть, но листья не горят.

Избегайте мест с застоявшейся водой. Если грядка сырая — корни загнивают, а от зелени остаются лишь воспоминания. Лучше всего подойдут возвышенные участки с рыхлой, не заболоченной почвой.

Когда сажать, чтобы не пришлось пересевать

Сейте петрушку, когда температура стабильно держится около +5 °C. Это обычно конец марта, апрель или май — зависит от региона. Главное, чтобы почва была влажной, но не холодной.

Как сажать, чтобы взошло быстро и густо

Подготовьте почву: внесите компост или перегной, можно добавить немного минеральных удобрений.

Замочите семена: 24 часа в тёплой воде ускорят прорастание.

Увлажните почву заранее: за 2 дня до посева хорошо пролейте участок.

Сейте неглубоко: не более 2 см, и не слишком густо.

Оставляйте промежутки: между рядами — не менее 20 см.

Не дайте петрушке засохнуть или задохнуться

Поливайте умеренно, но регулярно. Избыточная влага — враг, пересушка — тоже.

Пропалывайте вовремя. Сорняки забирают влагу и питательные вещества.

Итог: пышная петрушка до самых заморозков

Если всё сделать правильно, петрушка будет радовать яркой зеленью всё лето и даже осенью. А ароматная зелень в супе, салате или соусе — это уже не мечта, а ваша реальность с грядки.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

