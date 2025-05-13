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Сорт томатов, который не стесняется названия: Снаряд прилетает прямиком в банки на зиму

1:33
Садоводство

На Урале появился томат с боевым названием — "Снаряд". Новый сорт посвятили сразу двум событиям: специальной военной операции и 80-летию Победы. Гибрид был выведен уральскими аграриями в начале года, и, как утверждают разработчики, он сочетает в себе неприхотливость и высокую урожайность.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Что известно о сорте "Снаряд"

О новинке рассказал Михаил Карпухин, кандидат сельскохозяйственных наук и заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ. По его словам, сорт "Снаряд" отличается вытянутой формой плода и устойчивостью к холодам — важным качеством для регионов с суровым климатом. Помимо этого, томат можно использовать как в свежем виде, так и в переработке: салаты, соки, заготовки — всё под силу этому универсальному бойцу с грядки.

Как создают новые сорта

Создание нового гибрида — процесс трудоёмкий и требует точной селекции. Сначала подбираются растения с нужными признаками, затем их скрещивают, получают семена, из которых в будущем вырастает сорт с заданными характеристиками. В "Снаряде" удалось объединить вкус, форму, выносливость и продуктивность.

Огурцы — тоже в строю

Как отметил Карпухин, на этом работа не заканчивается. Параллельно уральские аграрии вывели и новый сорт огурца — с высокой силой роста и потенциалом для хорошего урожая, сообщает "Царьград".

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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