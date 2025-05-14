Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой

Когда-то баклажаны считались экзотикой даже для юга. Сегодня, благодаря селекционерам, их можно выращивать и в теплице под Москвой, и в условиях Сибири. Главное — выбрать правильный сорт.
Для теплицы подойдут ранне- и среднеспелые сорта, особенно устойчивые к грибковым заболеваниям и вирусам. Высокорослые — для просторных "домиков", среднерослые — для скромных укрытий. Обращайте внимание на надпись "для закрытого грунта" — она значит, что сорт адаптирован под тепличные условия.
Багира F1: крепкий, до 12 кг/м², овальные плоды без горечи
Сюрприз: нежная мякоть, почти без семян
Бегемот F1: до 250 см высотой, отлично фаршируется
Соломон: настоящая машина урожайности — до 16 кг/м²
Илья Муромец: плоды до 40 см, почти без семян
Розовый фламинго: розово-лиловая экзотика с пучковым плодоношением
Альмалик F1: завязывает стабильно, легко хранится
Балагур: плоды кистями, нуждается в подвязке
Максик F1: плотная мякоть, сорт без горечи
Король рынка F1: идеален для консервации, устойчив к вирусам
Мария: низкорослый, вкусный, но чувствительный к жаре
Икорный F1: с грибными нотками, хорош в горячих блюдах
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
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