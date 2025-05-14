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Не просто фиолетовые: какие баклажаны удивляют цветом и формой

1:34
Садоводство

Когда-то баклажаны считались экзотикой даже для юга. Сегодня, благодаря селекционерам, их можно выращивать и в теплице под Москвой, и в условиях Сибири. Главное — выбрать правильный сорт.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Что учитывать при выборе

Для теплицы подойдут ранне- и среднеспелые сорта, особенно устойчивые к грибковым заболеваниям и вирусам. Высокорослые — для просторных "домиков", среднерослые — для скромных укрытий. Обращайте внимание на надпись "для закрытого грунта" — она значит, что сорт адаптирован под тепличные условия.

Сорта без горечи

  • Багира F1: крепкий, до 12 кг/м², овальные плоды без горечи

  • Сюрприз: нежная мякоть, почти без семян

  • Бегемот F1: до 250 см высотой, отлично фаршируется

Урожайные

  • Соломон: настоящая машина урожайности — до 16 кг/м²

  • Илья Муромец: плоды до 40 см, почти без семян

  • Розовый фламинго: розово-лиловая экзотика с пучковым плодоношением

Самые ранние

  • Альмалик F1: завязывает стабильно, легко хранится

  • Балагур: плоды кистями, нуждается в подвязке

  • Максик F1: плотная мякоть, сорт без горечи

Для Сибири и Урала

  • Король рынка F1: идеален для консервации, устойчив к вирусам

  • Мария: низкорослый, вкусный, но чувствительный к жаре

  • Икорный F1: с грибными нотками, хорош в горячих блюдах

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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