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Забудьте про кирпичи: другие способы закрепить плёнку на сезон

2:39
Садоводство

Вы уже собрали теплицу, а плёнку всё ещё боитесь натянуть? Правильно делаете — если закрепить её "на авось", она рискует порваться при первом ветре. Мы собрали проверенные способы, которые помогут зафиксировать плёнку так, чтобы она спокойно пережила сезон — а то и два.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Подготовка решает всё

Прежде чем крепить плёнку, осмотрите каркас.

Он должен быть:

  • гладким, без заусенцев и острых краёв

  • светлым, чтобы избежать перегрева

  • инертным, без масляных красок и растворителей

Металл — только чистый, с белой акриловой краской. Дерево — отшлифованное и просушенное. Пластик — светлый и устойчивый к солнцу.

6 способов крепления плёнки

1. Кирпичи или доски
Быстро, просто, без инструментов. Плёнку раскатывают с запасом, прижимают кирпичами или досками. Подходит для парников и низких теплиц в тихом месте. Минус — не выдержит ветер, может повредить плёнку.

2. Деревянные рейки
Рейки прибивают к каркасу саморезами или гвоздями, прижимая плёнку. Метод подойдёт и для арочных теплиц, и для "домиков". Главное — хорошо обработать дерево. Надёжно, но требует аккуратности.

3. Пластиковая или специальная лента
Быстрый аналог реек. Ленту прикручивают с шагом 30 см, фиксируя плёнку. Дёшево, не боится влаги и вредителей. После снятия — на выброс.

4. Верёвка и колышки
Колышки по периметру, верёвка — через крышу. Отличный сезонный вариант: просто, без инструментов, но не подходит для зимовки. Торцы нужно дополнительно укреплять.

5. Зажимы, прищепки, клипсы
Идеальны для дуговых конструкций. Быстро фиксируют плёнку, легко снимаются. Но на сильный ветер лучше не рассчитывать.

6. Профиль с проволокой или планкой
Самое долговечное решение. Профиль крепится к каркасу, в него вставляется плёнка, а сверху — заглушка. Можно купить готовый или сделать из трубы. Служит до 7 лет.

Как натянуть плёнку без проблем

  • Работайте в сухую погоду при температуре +18…+26 °C

  • Сначала разложите на крыше, потом опускайте по бокам

  • Сильно натягивайте — хлопающая плёнка быстро рвётся

  • Любые дырки сразу заклеивайте с двух сторон специальной лентой

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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