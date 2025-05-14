Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль неожиданно окреп — чего за этим ждать, впереди серьёзный поворот
Черепаха сбежала, замерзла и всё равно вернулась: история Леонардо
Заявление Авербуха о 15-летней Арзамасовой: психолог раскрыла опасную правду
Хотите легко спать всю ночь? Эти эфирные масла для сна творят чудеса
Нарушил или не успел? Когда завершение обгона через сплошную можно оспорить
Машина жрёт бензин? Возможно, виноваты шины — но не так, как вы думаете
Пахнет странно, действует сильно: этот зелёный коктейль из сорняка превращает любой овощ в гиганта
Больше никакого туалетного запаха в ванной: простое средство, которое работает
Авербух оправдался за слова про 15-летних женщин: не было сексуального подтекста

Перцы, как на дрожжах: два простых ингредиента, которые дают максимальный результат

2:16
Садоводство

Натуральное удобрение, которое не пустит ваши перцы в сторону неудачи, а сделает их здоровыми и сильными! Этот простой и дешевый рецепт для домашнего удобрения поможет вам получить обильный урожай перца без химии.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Домашнее удобрение для перцев: зола и сода — секреты урожайности

Перцы любят солнечное тепло и правильный уход. А чтобы получить по-настоящему богатый урожай, они нуждаются в полезных веществах и защите от вредителей. Этот рецепт с золой и содой поможет вам в два счета сделать растения здоровыми и продуктивными.

Почему стоит использовать древесную золу и соду для перцев

Зола, богатая калием, необходима для роста и фотосинтеза растений. А сода действует как натуральный пестицид, защищая перцы от вредителей, улучшает структуру почвы и помогает поддерживать правильный уровень pH. С этим удобрением перцы будут чувствовать себя как никогда лучше!

Как приготовить удобрение для перцев и не ошибиться

  1. Насыпьте 1 кг древесной золы в емкость.

  2. Добавьте 1 столовую ложку бикарбонатной соды.

  3. Тщательно перемешайте смесь.

Теперь вы готовы полить свои перцы этой смесью, аккуратно нанося под корни. И никакой химии — только природа и простота!

Когда и как использовать это удобрение

Лучше всего использовать удобрение сразу после посадки перцев, когда корневая система начинает активно развиваться. Поливайте перцы этим удобрением каждые 7-10 дней в период активного роста. Не забывайте, что вносить удобрение нужно только под корень, чтобы не навредить растениям.

Что поможет вашему перцу расти как на дрожжах

  • Обеспечьте перцам достаточное количество воды, особенно в засушливые периоды.

  • Обратите внимание на расположение — перцы любят полное солнце!

  • Мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

С этим простым, но мощным удобрением ваш перец станет здоровым, сильным и даст вам богатый урожай. Попробуйте, и убедитесь сами — природа подскажет лучший путь!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Домашние животные
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают Аудио 
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Ушёл за два дня: какие авто на вторичке не задерживаются
Авто
Ушёл за два дня: какие авто на вторичке не задерживаются Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Рубль неожиданно окреп — чего за этим ждать, впереди серьёзный поворот
Черепаха сбежала, замерзла и всё равно вернулась: история Леонардо
Заявление Авербуха о 15-летней Арзамасовой: психолог раскрыла опасную правду
Хотите легко спать всю ночь? Эти эфирные масла для сна творят чудеса
Больше никакого туалетного запаха в ванной: простое средство, которое работает
Пахнет странно, действует сильно: этот зелёный коктейль из сорняка превращает любой овощ в гиганта
Перцы, как на дрожжах: два простых ингредиента, которые дают максимальный результат
Машина жрёт бензин? Возможно, виноваты шины — но не так, как вы думаете
Нарушил или не успел? Когда завершение обгона через сплошную можно оспорить
Авербух оправдался за слова про 15-летних женщин: не было сексуального подтекста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.