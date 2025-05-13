Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альпийское чудо: эту деревню вы не найдёте в стандартных путеводителях
Не яйца и мясо: продукты, в которых белка больше, чем вы думаете
Пенсия в 2025 году: как предельная база и индивидуальные коэффициенты влияют на ваш доход
Самый дорогой Nissan в истории: GT-R R34, который стоит дороже двух Lamborghini
Зла не держу: Илья Резник рассказал, чем закончился скандал в Суперстаре
Волосы снова засияют цветом! Революционное открытие ученых о поседении
Миграция, которая изменила мир: как предки Тираннозавра проникли в Америку
Красная линия перейдена: Европа ждёт сигнала из Вашингтона – и вводит войска
Эволюция автодизайна в СССР: от угловатой брутальности к  угловатой брутальности

Не хотите, чтобы слизни и улитки устроили банкет в вашем саду? Читайте этот секрет

2:08
Садоводство

Улитки и слизни — настоящая угроза для вашего сада. Эти вредители могут за одну ночь лишить вас урожая и испортить растения. Но есть способы, как с ними бороться, не прибегая к химии. Мы поделимся с вами несколькими проверенными методами, которые помогут защитить ваш сад от этих жующих незваных гостей.

Улитка
Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улитка

Грейпфрут: ловушка для слизней, которой не устоит ни один моллюск

Вы знали, что грейпфрут привлекает улиток и слизней, как магнит? Это натуральное средство работает просто и эффективно: разрежьте грейпфрут пополам и положите в саду. Аромат эфирных масел из плода заманит моллюсков, и вам останется только собрать их и перенести в другое место.

Медная проволока: простое решение для защиты от улиток

Если вы хотите забыть о слизнях на клумбах и в саду, используйте медную проволоку. Улитки не переносят меди, и, обвив ею края горшков, клумб или даже заборов, можно создать непреодолимую преграду для вредителей.

Чисто "антимоллюсковый" сад: высаживаем растения, которые не нравятся слизням

Слизни и улитки не переносят некоторые запахи. Чтобы их отвадить, высаживайте рядом с основными культурами растения с сильным ароматом. Шалфей, капучинка и ранжир — отличные "друзья" вашего сада, которые помогут вам держать вредителей на расстоянии.

Ручной сбор: трудоемко, но эффективно

Хоть метод и долгий, ручной сбор слизней — это проверенный способ. Если вы не боитесь немного поработать в саду, этот метод вам подойдёт. Просто собирайте моллюсков ночью или после дождя, когда они особенно активны. Переносите их в место, где они не смогут навредить вашим растениям.

Не дайте слизням и улиткам уничтожить ваш сад! Применяя простые методы с грейпфрутом, медной проволокой и ароматными растениями, вы сможете защитить свои посевы и обеспечить себе здоровый урожай без химических препаратов.

Уточнения

Ули́тка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
С виду — ерунда, внутри — угроза: 130 магнитов в животе и другие жуткие находки врачей
Жизнь в раковине: как улитки строят свои кальциевые крепости
Секретный ингредиент весны: добавьте черемшу и удивитесь
Без КТ и иголок: новый биочип обнаружит болезни лёгких за секунды
Как с помощью плюмбаго превратить унылый участок в цветущий рай
Картошка с подливой и хлеб по 3 копейки — легенды советского общепита
Секреты Нотр-Дама: что столетиями скрывали свинцовые саркофаги
Когда домашний питомец выглядит как выходец с африканского сафари
13 мая: День Черноморского флота, Мата Хари и сахар
Герметик спасёт даже там, где ты уже махнул рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.