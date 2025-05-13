Не хотите, чтобы слизни и улитки устроили банкет в вашем саду? Читайте этот секрет

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Улитки и слизни — настоящая угроза для вашего сада. Эти вредители могут за одну ночь лишить вас урожая и испортить растения. Но есть способы, как с ними бороться, не прибегая к химии. Мы поделимся с вами несколькими проверенными методами, которые помогут защитить ваш сад от этих жующих незваных гостей.

Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Улитка

Грейпфрут: ловушка для слизней, которой не устоит ни один моллюск

Вы знали, что грейпфрут привлекает улиток и слизней, как магнит? Это натуральное средство работает просто и эффективно: разрежьте грейпфрут пополам и положите в саду. Аромат эфирных масел из плода заманит моллюсков, и вам останется только собрать их и перенести в другое место.

Медная проволока: простое решение для защиты от улиток

Если вы хотите забыть о слизнях на клумбах и в саду, используйте медную проволоку. Улитки не переносят меди, и, обвив ею края горшков, клумб или даже заборов, можно создать непреодолимую преграду для вредителей.

Чисто "антимоллюсковый" сад: высаживаем растения, которые не нравятся слизням

Слизни и улитки не переносят некоторые запахи. Чтобы их отвадить, высаживайте рядом с основными культурами растения с сильным ароматом. Шалфей, капучинка и ранжир — отличные "друзья" вашего сада, которые помогут вам держать вредителей на расстоянии.

Ручной сбор: трудоемко, но эффективно

Хоть метод и долгий, ручной сбор слизней — это проверенный способ. Если вы не боитесь немного поработать в саду, этот метод вам подойдёт. Просто собирайте моллюсков ночью или после дождя, когда они особенно активны. Переносите их в место, где они не смогут навредить вашим растениям.

Не дайте слизням и улиткам уничтожить ваш сад! Применяя простые методы с грейпфрутом, медной проволокой и ароматными растениями, вы сможете защитить свои посевы и обеспечить себе здоровый урожай без химических препаратов.

Уточнения

Ули́тка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

