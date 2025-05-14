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Как один порошок помогает не только от вредителей, но и делает почву идеальной

2:57
Садоводство

Многие знают диатомит как пыль от доисторических водорослей, но мало кто представляет, какой мощный инструмент он представляет для каждого садовода. Этот белый порошок — не только защита от вредителей, но и улучшение качества почвы, помощь при хранении семян и клубней. И, что важно, он совершенно безопасен для окружающей среды и не содержит химикатов.

Улитка
Фото: Own work by Alexis Lours, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Что такое диатомит и почему он так эффективен

Диатомит — это порошок, получаемый из окаменевших оболочек одноклеточных водорослей. Он богат кремнием, а его структура напоминает острые иглы. Благодаря этому он действует механически: не отравляя насекомых, а повреждая их защитные оболочки, что приводит к обезвоживанию и смерти вредителей.

Исследования, в том числе Министерства сельского хозяйства США, подтверждают его эффективность. Диатомит не разлагается в почве, не загрязняет окружающую среду и является безопасным для людей и полезных насекомых (при правильном использовании).

Как использовать диатомит в саду

Защита от вредителей без химии

Диатомит отлично справляется с такими вредителями, как тля, муравьи, клещи, слизни и гусеницы. Просто посыпьте порошок вокруг растения, на листья или вдоль пути насекомых. После дождя нанесение нужно повторить, так как влага снижает его эффективность.
Важно! Используйте диатомит пищевого качества, а не технический (например, для бассейнов).

Улучшение структуры почвы

Благодаря пористой структуре диатомит улучшает аэрацию глинистых почв, помогает песчаным почвам удерживать воду и предотвращает образование корки после дождей. Для оптимального эффекта достаточно смеси 200-300 г диатомита на квадратный метр почвы на глубину около 10 см. Лучше всего добавлять его весной или осенью.

Хранение семян и клубней без плесени

Диатомит помогает защитить семена и клубни от влаги и патогенных микроорганизмов. Просто рассыпьте семена в контейнер или насыпьте в пакетик тонким слоем порошка. Для клубней используйте воздухопроницаемые контейнеры и также присыпьте их диатомитом. Его гигроскопические свойства сохранят сухость и обеспечат оптимальные условия для хранения.

Диатомит — незаменимый помощник для сада

Если вы ищете безопасный, эффективный и натуральный способ защиты растений, улучшения почвы и хранения семян, диатомит — это то, что вам нужно. Этот недорогой и экологичный метод уже зарекомендовал себя в садоводстве. Попробуйте его, и, возможно, он станет вашим лучшим помощником на даче!

Уточнения

Порошо́к — сыпучий материал, образующийся в результате измельчения твёрдых веществ либо выделения твёрдой фазы из растворов или газовой фазы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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