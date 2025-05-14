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Как создать барьер для комаров: 3 растения, которые просто обязаны быть в вашем саду

2:32
Садоводство

Лето — это время для барбекю, вечеров на террасе и отдыха под открытым небом. Однако, как только наступает теплое время года, на пути к идеальному отдыху в саду встают комары. Но что делать, если не хочется использовать химические репелленты? Ответ прост: цитронелла — натуральное средство, которое станет вашим верным союзником в борьбе с назойливыми насекомыми.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Mathias Krumbholz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комар

Почему цитронелла работает против комаров

Цитронелла — это растение с ярким лимонным запахом, который для человека очень приятен, но комары просто не переносят его. Аромат цитронеллы воздействует на сенсорные рецепторы насекомых, дезориентируя их и мешая им обнаруживать человека как "добычу". Именно поэтому комары быстро покидают территорию, где растет это растение.

Кроме того, гель из листьев цитронеллы обладает свойством снимать зуд и раздражение после укусов, так что оно действует не только как репеллент, но и как средство для заживления.

Как вырастить цитронеллу

Цитронелла — неприхотливое растение, которое легко растет как в горшке, так и на клумбе. Оно предпочитает солнечные участки, поэтому лучше всего высаживать его там, где будет достаточно света.

Для максимального эффекта рекомендуется размещать цитронеллу:

  • на террасе или балконе,

  • возле входной двери,

  • на подоконниках,

  • вдоль садовых дорожек и зон отдыха.

Цитронелла не только защищает от комаров, но и служит декоративным элементом, наполняя воздух свежим ароматом.

Другие растения, которые могут помочь в борьбе с комарами

Цитронелла — не единственное растение, которое может защитить вас от комаров. Есть и другие натуральные репелленты:

  • Лаванда — её интенсивный аромат комары просто ненавидят.

  • Базилик — отпугивает насекомых и в то же время отлично подходит для использования в кухне.

  • Мята — освежающий аромат, который действует не только на комаров, но и на другие виды насекомых.

Натуральная защита вместо химии

Выращивание цитронеллы и других ароматных растений — это не только эффективный способ защиты от комаров, но и экологическое и эстетическое решение для вашего сада. Забудьте про агрессивные химические репелленты и создайте атмосферу, в которой летние вечера станут по-настоящему комфортными — без надоедливых укусов и жужжания насекомых.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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