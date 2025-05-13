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Не стоит сажать цуккини до этих дней: ошибка, которая испортит весь урожай

2:46
Садоводство

Цуккини — один из самых популярных овощей, которые любят выращивать в огородах. Он не только вкусный и универсальный на кухне, но и при хорошем уходе может дать отличный урожай. Если вы хотите, чтобы ваши цуккини в этом году порадовали красивыми и сочными плодами, важно точно знать, когда их сеять, а также как правильно ухаживать за растениями.

Кабачок
Фото: Own work by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачок

Когда лучше сеять цуккини

Оптимальное время для посева цуккини — вторая половина мая. В этот период почва уже достаточно прогрета, и риск замерзания грунта минимален. Если вы решите посадить их слишком рано, холодные ночи могут повредить молодые растения.

Если хотите получить более ранний урожай, можно посеять цуккини в теплицах или парниках. Однако прямой посев в открытый грунт чаще всего оказывается более простым и надёжным способом.

Как правильно сажать цуккини

Цуккини — это растения, которым нужно пространство для роста. Вот как лучше располагать их на участке:

  • 60-80 см между отдельными растениями.

  • 80-100 см между рядами.

Почва для цуккини должна быть плодородной, хорошо дренируемой и богатой органическими веществами. Поэтому перед посевом рекомендуется добавить в землю компост или перепревший навоз.

Уход за цуккини после посева

Чтобы ваши кабачки росли здоровыми и давали хороший урожай, нужно придерживаться нескольких принципов ухода:

  • Регулярный полив, особенно в жаркие и сухие периоды.

  • Удаление сорняков, которые забирают питательные вещества.

  • Рыхление почвы вокруг растений для лучшего доступа воздуха к корням.

  • Подкормка с использованием натуральных удобрений для усиления роста.

Распространённые проблемы при выращивании цуккини

Цуккини часто подвержены нападению слизней, которые повреждают молодые листья и саженцы. Чтобы защитить растения, можно насыпать вокруг них яичную скорлупу или кофе молотое, а также собирать слизней вручную вечером.

Среди болезней, которые могут поразить цуккини, чаще всего встречаются мучнистая роса, а также различные виды гнили, особенно после дождей и при избытке влаги. Чтобы избежать таких проблем, важно обеспечить растения хорошей вентиляцией и соблюдать режим полива.

Для богатого урожая цуккини важно соблюсти несколько простых правил: посадка в конце мая, хорошая почва и регулярный уход. Если вы будете следовать этим рекомендациям, ваши цуккини обязательно порадуют вас вкусными и сочными плодами.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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