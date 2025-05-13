Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники даже не догадываются, что ирга — не просто декоративное деревце с ягодами, а настоящая находка для огорода. Её можно вырастить в самых разных климатических условиях, а пользы от неё гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И дело не только в витаминах.

Фото: creativecommons.org by USFWS - Pacific Region is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ирга

1. Ягоды — вкусные и полезные

Плоды ирги вкусны сами по себе и хороши в заготовках. Но главное — они появляются в большом количестве при минимальном уходе. Ягоды содержат витамины, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Это один из самых неприхотливых источников пользы на участке.

2. Дерево-фильтр: очищает воздух

Ирга не просто радует глаз весной. Её листья и цветы выделяют фитонциды — вещества, которые очищают воздух от вредных примесей и патогенов. Особенно полезно это свойство, если участок находится недалеко от дороги или промзоны.

3. Тень и выносливость

В жару ирга спасает своими раскидистыми ветками от палящего солнца. Её часто сажают, чтобы защитить от перегрева более капризные растения или просто создать уютный тенистый уголок. Растёт дерево даже на бедных почвах и выдерживает засуху, за что в народе его называют "полезным сорняком".

4. Привлекает пчёл и улучшает урожай

Цветы ирги — магнит для пчёл. А где пчёлы, там и урожай. Опыление становится активнее, завязей больше, значит, и плодов на других культурах будет значительно больше. Соседство с иргой благотворно сказывается на овощных и плодовых растениях поблизости.

Уточнения

Ирга́ (лат. Amelánchier) — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

