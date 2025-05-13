Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монстр Франкенштейна ожил: что за оружие Британия перебросила Киеву
Чем покрасить двери, чтобы не испортить — 7 правил, о которых не пишут на банке
Kia обновила Carens: встречайте стильный трёхрядный Clavis
Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит
Болит поясница, а врач говорит двигайтесь? Вот какие упражнения реально помогают
Как жарили картошку бабушки в СССР: секреты на кухне
Тайны женского аппетита: нутрициолог раскрывает, почему вы не можете наесться
Зачем японцы меняют масло в машинах чаще, чем мы ходим в магазин
Кошки против собак: у одних девять жизней, но у других — шесть преимуществ

Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех

1:49
Садоводство

Многие дачники даже не догадываются, что ирга — не просто декоративное деревце с ягодами, а настоящая находка для огорода. Её можно вырастить в самых разных климатических условиях, а пользы от неё гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И дело не только в витаминах.

Ирга
Фото: creativecommons.org by USFWS - Pacific Region is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ирга

1. Ягоды — вкусные и полезные

Плоды ирги вкусны сами по себе и хороши в заготовках. Но главное — они появляются в большом количестве при минимальном уходе. Ягоды содержат витамины, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца и сосудов. Это один из самых неприхотливых источников пользы на участке.

2. Дерево-фильтр: очищает воздух

Ирга не просто радует глаз весной. Её листья и цветы выделяют фитонциды — вещества, которые очищают воздух от вредных примесей и патогенов. Особенно полезно это свойство, если участок находится недалеко от дороги или промзоны.

3. Тень и выносливость

В жару ирга спасает своими раскидистыми ветками от палящего солнца. Её часто сажают, чтобы защитить от перегрева более капризные растения или просто создать уютный тенистый уголок. Растёт дерево даже на бедных почвах и выдерживает засуху, за что в народе его называют "полезным сорняком".

4. Привлекает пчёл и улучшает урожай

Цветы ирги — магнит для пчёл. А где пчёлы, там и урожай. Опыление становится активнее, завязей больше, значит, и плодов на других культурах будет значительно больше. Соседство с иргой благотворно сказывается на овощных и плодовых растениях поблизости.

Уточнения

Ирга́ (лат. Amelánchier) — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья
Еда и рецепты
Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Последние материалы
Как трансформировать рынок логистики? Кейс предпринимателя Ивана Ягодкина
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Почему повышается белок ферритин: врач отреагировал на панику Марии Погребняк
Растёт само, ягоды сыплет, соседям помогает — дерево, которое работает за всех
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Bentley прощается с седанами: новый курс на кроссоверы и электрификацию
ТОП-5 редких, но интересных мотоциклов СССР
Кабель, который спасёт дом от пожара: как выбрать проводку без ошибок
Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут
Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.