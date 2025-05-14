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Виноград дозреет даже в холодное лето — используйте эти простые приёмы опытных дачников

2:25
Садоводство

В условиях короткого лета каждая неделя на счету, особенно если вы выращиваете виноград. Чтобы ягоды не остались зелёными до заморозков, садоводы применяют проверенные приёмы, ускоряющие созревание. Делимся тремя самыми эффективными.

Виноград
Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

1. Удалите лишние листья и пасынки

Виноград любит солнце, но сам себе мешает: к середине лета куст обрастает листвой, которая затеняет грозди. Из-за этого ягоды становятся мелкими, кислыми и не успевают набрать цвет.

Что делать:

  • В период созревания уберите 5-7 листьев вокруг каждой кисти.

  • Удалите все старые нижние листья — они уже не работают на урожай.

  • Не перестарайтесь: на каждом побеге оставьте не меньше 8-13 листьев, чтобы не нарушить питание куста.

Пасынки (боковые побеги) тоже тормозят вызревание. Их лучше укоротить, оставив 3-4 листа, или удалить совсем, если они сильно загущают куст.

2. Используйте правильные подкормки

Чтобы ускорить накопление сахаров в ягодах, виноград нужно подкормить калием и фосфором. Эти элементы не только улучшают вкус, но и помогают быстрее перейти к стадии созревания.

Что вносить под куст:

  • 60 г суперфосфата

  • 30 г сульфата калия

Дополнительно можно использовать магний и бор (например, препарат Маг-Бор) — они активизируют фотосинтез и транспорт сахаров.

Важно: никаких азотных удобрений! Они наращивают зелень и мешают вызреванию как ягод, так и лозы.

Подкормку можно дополнить опрыскиванием по ягодам. Отлично подойдут вытяжки из золы или лёгкие растворы марганцовки, йода и сыворотки.

3. Контролируйте полив

Чрезмерный полив в момент созревания — частая ошибка. Ягоды начинают трескаться, вкус становится водянистым, а срок сбора отодвигается.

Что делать:

  • Поливайте не чаще 1 раза в 2 недели.

  • Если прошли дожди — от полива откажитесь совсем.

  • За 2-3 недели до сбора урожая полностью остановите полив.

Это не только ускорит созревание, но и улучшит вкус ягод — они станут слаще и плотнее.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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