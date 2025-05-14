Виноград дозреет даже в холодное лето — используйте эти простые приёмы опытных дачников

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В условиях короткого лета каждая неделя на счету, особенно если вы выращиваете виноград. Чтобы ягоды не остались зелёными до заморозков, садоводы применяют проверенные приёмы, ускоряющие созревание. Делимся тремя самыми эффективными.

Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

1. Удалите лишние листья и пасынки

Виноград любит солнце, но сам себе мешает: к середине лета куст обрастает листвой, которая затеняет грозди. Из-за этого ягоды становятся мелкими, кислыми и не успевают набрать цвет.

Что делать:

В период созревания уберите 5-7 листьев вокруг каждой кисти.

Удалите все старые нижние листья — они уже не работают на урожай.

Не перестарайтесь: на каждом побеге оставьте не меньше 8-13 листьев, чтобы не нарушить питание куста.

Пасынки (боковые побеги) тоже тормозят вызревание. Их лучше укоротить, оставив 3-4 листа, или удалить совсем, если они сильно загущают куст.

2. Используйте правильные подкормки

Чтобы ускорить накопление сахаров в ягодах, виноград нужно подкормить калием и фосфором. Эти элементы не только улучшают вкус, но и помогают быстрее перейти к стадии созревания.

Что вносить под куст:

60 г суперфосфата

30 г сульфата калия

Дополнительно можно использовать магний и бор (например, препарат Маг-Бор) — они активизируют фотосинтез и транспорт сахаров.

Важно: никаких азотных удобрений! Они наращивают зелень и мешают вызреванию как ягод, так и лозы.

Подкормку можно дополнить опрыскиванием по ягодам. Отлично подойдут вытяжки из золы или лёгкие растворы марганцовки, йода и сыворотки.

3. Контролируйте полив

Чрезмерный полив в момент созревания — частая ошибка. Ягоды начинают трескаться, вкус становится водянистым, а срок сбора отодвигается.

Что делать:

Поливайте не чаще 1 раза в 2 недели.

Если прошли дожди — от полива откажитесь совсем.

За 2-3 недели до сбора урожая полностью остановите полив.

Это не только ускорит созревание, но и улучшит вкус ягод — они станут слаще и плотнее.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



