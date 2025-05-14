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Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку

2:28
Садоводство

Горох выращивают по всему миру — и не только ради пользы для человека. Этот скромный бобовый способен улучшать почву, подпитывать соседей по грядке и влиять на урожай других культур. Главное — знать, с кем он "дружит", а кого лучше держать подальше.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Почему горох — полезный сосед

Горох не только богат белком, но и работает как натуральное удобрение. Его корни уходят глубоко в землю, добывая питательные вещества из нижних слоёв и делясь ими с соседними растениями. К тому же клубеньковые бактерии на корнях насыщают почву азотом — без всякой химии.

Благодаря гороху рядом растущие культуры получают дополнительное питание и развиваются активнее.

Лучшие соседи для гороха

Горох отлично уживается с большинством популярных овощей. Особенно удачно его сажать рядом с:

  • огурцами,

  • картофелем,

  • морковью,

  • редькой,

  • фасолью.

Такое соседство не только укрепляет здоровье растений, но и экономит место на грядках.

Но есть и "враги"

Существуют культуры, которые угнетают горох. Сажать рядом с ним не стоит:

  • лук,

  • чеснок,

  • клевер.

Это "несовместимость" может сказаться на урожайности и общем состоянии растений.

Правила севооборота

Горох не любит повторения. На одном и том же месте его можно сажать только раз в 4 года. Зато отличными предшественниками считаются:

  • капуста,

  • картофель,

  • огурцы.

А вот фасоль перед горохом — не лучший вариант.

Если вы убрали урожай гороха в середине лета, освободившийся участок можно засеять редисом — он успеет вырасти до осени.

Какую почву любит горох

Чтобы получить мощные кустики и крупные стручки, создайте правильные условия:

  • Нейтральная почва (pH 6-7), кислотность снижается золой.

  • Хорошее освещение — горох любит солнце.

  • Осенняя подготовка — перекопка и внесение компоста.

  • Весной — рыхление.

  • После сбора урожая — ботву можно заделать в грунт, как зелёное удобрение.

Важно: избегайте сорняков и глинистых почв. Излишняя влага вызывает гниение корней и грибковые болезни, а густая трава мешает росту.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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