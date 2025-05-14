Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку

Горох выращивают по всему миру — и не только ради пользы для человека. Этот скромный бобовый способен улучшать почву, подпитывать соседей по грядке и влиять на урожай других культур. Главное — знать, с кем он "дружит", а кого лучше держать подальше.
Горох не только богат белком, но и работает как натуральное удобрение. Его корни уходят глубоко в землю, добывая питательные вещества из нижних слоёв и делясь ими с соседними растениями. К тому же клубеньковые бактерии на корнях насыщают почву азотом — без всякой химии.
Благодаря гороху рядом растущие культуры получают дополнительное питание и развиваются активнее.
Горох отлично уживается с большинством популярных овощей. Особенно удачно его сажать рядом с:
огурцами,
картофелем,
морковью,
редькой,
фасолью.
Такое соседство не только укрепляет здоровье растений, но и экономит место на грядках.
Существуют культуры, которые угнетают горох. Сажать рядом с ним не стоит:
лук,
чеснок,
клевер.
Это "несовместимость" может сказаться на урожайности и общем состоянии растений.
Горох не любит повторения. На одном и том же месте его можно сажать только раз в 4 года. Зато отличными предшественниками считаются:
капуста,
картофель,
огурцы.
А вот фасоль перед горохом — не лучший вариант.
Если вы убрали урожай гороха в середине лета, освободившийся участок можно засеять редисом — он успеет вырасти до осени.
Чтобы получить мощные кустики и крупные стручки, создайте правильные условия:
Нейтральная почва (pH 6-7), кислотность снижается золой.
Хорошее освещение — горох любит солнце.
Осенняя подготовка — перекопка и внесение компоста.
Весной — рыхление.
После сбора урожая — ботву можно заделать в грунт, как зелёное удобрение.
Важно: избегайте сорняков и глинистых почв. Излишняя влага вызывает гниение корней и грибковые болезни, а густая трава мешает росту.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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