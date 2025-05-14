Малина и ежевика в одном кусте: что такое ежемалина и как её вырастить

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ежемалина — это не просто гибрид, это настоящая садовая сенсация, вобравшая лучшее от двух родных ягод: малины и ежевики. Она ароматна, крупна, урожайна и не капризна в уходе. А ещё - красива и декоративна. Но главное — её может вырастить даже начинающий садовод, если знать несколько хитростей.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Что такое ежемалина и откуда она взялась

Хотя малина и ежевика в природе время от времени скрещиваются сами, садовую ежемалину создали селекционеры. Первым гибридом стала логанова ягода, появившаяся случайно в Калифорнии ещё в XIX веке. Она положила начало целой ягодной династии: бойзеновой, марионовой, тайберри и другим.

Современные сорта отличаются крупными ягодами (до 12 г!), ярким вкусом, морозостойкостью и урожайностью. Плоды у них с насыщенным ароматом, тонкой кожицей и сочной мякотью, напоминающей сразу две ягоды — малину и ежевику.

Как растёт и плодоносит ежемалина

Это невысокий кустарник с длинными, часто стелющимися побегами. Цветы появляются в мае, а ягоды поспевают в июле-августе, в зависимости от сорта. Урожайность — до 5 кг с куста.

Плодоносит ежемалина на побегах второго года. Поэтому важно правильно обрезать кусты: осенью — удалять отплодоносившие ветки, весной — подмерзшие.

Где сажать и как ухаживать

Посадите саженец на солнечном месте, защищённом от ветра. Лучше выбирать супесчаную или суглинистую почву с нейтральной кислотностью. Посадочные ямы — 40 см глубиной, расстояние между кустами — около 1,5 м.

Советы по уходу:

Полив — раз в неделю (в засуху — чаще).

Подкормки — как у малины: органика и минеральные комплексы.

Обязательно подвязывайте побеги — без опоры они стелются по земле.

На зиму кусты пригибают и укрывают — даже морозостойкие сорта не любят экстремальных температур.

Лучшие сорта для средней полосы

Бойсенберри - рано плодоносит, ягоды до 12 г, кисло-сладкие, почти чёрные. Почти без шипов.

Марионберри - вкус с мускусной ноткой, плотные ягоды, хорошо хранятся.

Логанберри - красные ягоды с насыщенным вкусом, бесшипные побеги.

Ред Даймон - ярко-красные ягоды с вишнёвым послевкусием.

Тайберри - тёмные ягоды до 5 см, с приятной кислинкой.

Уточнения

Бойзенова ягода (англ. boysenberry) — гибрид малины (Rubus idaeus), ежевики (Rubus fruticosus) и логановой ягоды (лат. Rubus ×loganobaccus). Встречаются также названия ежемалина, бойсен-ягода, бойсенова ягода, бойсен бери, бойзен берри.



