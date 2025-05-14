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Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию

2:08
Садоводство

Увидеть змею на даче — не из приятных сюрпризов. Большинство людей инстинктивно отпрыгивают или хватаются за лопату, но правда в том, что в средней полосе России почти все змеи безвредны. И, вопреки мифам, они не охотятся на людей — наоборот, стараются держаться подальше. Но если встреча всё же произошла, важно знать, как себя вести и как не допустить, чтобы змея обосновалась на участке.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Кто ползает рядом

В Подмосковье и других регионах средней полосы чаще всего можно встретить ужей, медянок и полозов — они не представляют угрозы. Единственная ядовитая змея — гадюка, и она тоже не нападёт первой: укус — это всегда защита.

Гадюку можно узнать по треугольной голове, вертикальным зрачкам и зигзагу на спине. У ужа — овальная голова, круглые зрачки и характерные жёлтые пятна у головы (у водяного — "шахматка" на спине, но без "ушек").

Что делать при встрече

Не стоит паниковать, шуметь и тем более бросаться на змею. У неё плохие слух и нюх, поэтому часто она вас просто не замечает. Но если вы спровоцируете резкими движениями — змея может укусить в ответ.

Правильная реакция:

  • медленно отступить назад,

  • не кричать и не махать руками,

  • дать змее возможность уползти.

Если змея оказалась в доме или хозпостройке — не пытайтесь её выгонять. Лучше выведите всех из помещения, закройте дверь и вызовите МЧС.

Как сделать участок непригодным для змей

Чтобы не звать змею на ПМЖ, нужно навести порядок:

  • регулярно косите траву и подрезайте кустарники;

  • уберите все груды досок, мешков, листов шифера и мусора;

  • перенесите компостную кучу подальше от дома;

  • не допускайте появления пищевых отходов на земле;

  • проверяйте сараи, погреба и тёмные углы;

  • установите забор из сетки или профнастила, вкопав его в землю минимум на 25 см.

И обязательно избавьтесь от мышей — это главное, ради чего змеи приходят на участок.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. 

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы, песчанки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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