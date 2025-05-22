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Как покончить с вьюнком, не переезжая с дачи: инструкции для тех, кто не хочет больше страдать

3:36
Садоводство

Полевой вьюнок (в народе — берёзка) — один из самых живучих и назойливых сорняков. Его мощная корневая система уходит глубоко в почву, а вьющиеся побеги обвивают культурные растения, мешая им развиваться. Уничтожить вьюнок за один сезон трудно, но при комплексном подходе — вполне реально.

Вьюнок
Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вьюнок

Почему вьюнок так сложно вывести

  • Имеет глубокую и разветвлённую корневую систему — до 5 метров.

  • Способен восстанавливаться из мельчайших отрезков корней.

  • Быстро разрастается и вытесняет культурные растения.

  • Устойчив ко многим стандартным гербицидам.

Механические способы борьбы

Регулярное удаление

Пропалывайте участок каждые 5-7 дней. Обязательно выкапывайте растение с корнем, используя вилы (а не лопату) — так меньше шансов повредить корневую систему и оставить отростки.

Постоянное скашивание

Если вы не можете полностью выкорчевать вьюнок, регулярно скашивайте его зелёную массу. Это ослабит корень, нарушит фотосинтез и со временем растение погибнет.

Глубокая перекопка и просушивание

Поздней осенью перекопайте участок и оставьте борозды открытыми на зиму. Мороз добьёт остатки корней.

Химические методы

1. Гербициды на основе глифосата
Препараты: Раундап, Торнадо, Глифос, Агрокиллер.
Наносите точечно кисточкой или из пульверизатора только по листве сорняка. Лучше обрабатывать в фазе активного роста (до цветения).

2. Селективные гербициды для посевов
Подходят для обработки по зерновым или другим культурам: 2,4-Д, Диамакс, Мономакс, Деймос, Спрут Экстра.

Важно: обрабатывайте только в сухую погоду без ветра. После гербицидов на 2-3 недели не высаживайте овощи на обработанном участке.

Агротехнические приёмы

1. Посев сидератов
Растения как горчица, фацелия, люпин образуют плотную зелёную массу, подавляя прорастание вьюнка.

2. Улучшение структуры почвы
Вьюнок любит тяжёлую, плотную землю. Разрыхляйте грунт, вносите песок и органику.

3. Мульчирование
Укройте почву толстым слоем мульчи (сено, солома, картон, агроволокно). Это предотвратит доступ света к проросткам вьюнка.

Народные средства

  1. Уксус 9%. Пульверизатором наносите на листья сорняка. Избегайте попадания на культурные растения.
  2. Соль. Растворите 1 стакан соли в литре воды и аккуратно пролейте над зелёной частью вьюнка.

Предупреждение: народные средства могут ухудшить состояние почвы, поэтому используйте их точечно и нечасто.

Профилактика

  • Постоянно удаляйте появляющиеся побеги.

  • Мульчируйте грядки и междурядья.

  • Не допускайте загущения посадок — вьюнок любит тень и влажность.

  • Своевременно подкармливайте растения — здоровые культуры лучше сопротивляются сорнякам.

Заключение

Полностью избавиться от вьюнка за один сезон сложно. Но при системном подходе — механической обработке, точечном применении гербицидов, посеве сидератов и регулярном уходе — можно значительно сократить его популяцию и добиться победы.

Уточнения

Вьюны (лат. Misgurnus) — род пресноводных рыб отряда карпообразных (Cypriniformes). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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