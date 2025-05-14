Тропические удовольствия: манго и авокадо на вашем подоконнике

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание экзотических растений в домашних условиях стало настоящей модой среди садоводов-любителей. Манго и авокадо — два тропических фрукта, которые не только радуют глаз своими красивыми листьями, но и могут стать источником вкусных и полезных плодов.

Фото: Own work by हितेन्द्र के राम, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерево манго

Манго: от косточки до дерева

Выбор и подготовка косточки

Первый шаг к выращиванию манго — это выбор зрелого плода. Лучше всего брать манго с яркой кожурой и сладким ароматом. После того как вы насладились фруктом, тщательно промойте косточку под теплой водой, чтобы удалить остатки мякоти.

Проращивание

Существует несколько способов проращивания косточки манго:

Сухой метод: поместите косточку в теплое, солнечное место на несколько дней, чтобы она высохла. После этого аккуратно очистите ее от коричневой оболочки.

Водный метод: положите косточку в стакан с водой так, чтобы верхняя часть была над уровнем воды. Меняйте воду каждые несколько дней. Через 2-3 недели должны появиться корни.

Посадка

Когда корни достигнут длины 5-10 см, можно пересаживать косточку в горшок с почвой. Используйте легкий, хорошо дренированный грунт. Убедитесь, что горшок имеет дренажные отверстия для предотвращения застоя воды.

Уход за растением

Манго любит тепло и свет, поэтому разместите его в солнечном месте. Поливайте растение регулярно, но избегайте переувлажнения. Удобрения можно вносить раз в месяц в период активного роста (весна и лето).

Ожидание плодов

Манго — это тропическое дерево, и для получения плодов потребуется терпение. Обычно на плодоношение уходит от 3 до 6 лет, но при должном уходе ваше дерево обязательно порадует вас сладкими фруктами.

Авокадо: из косточки в зелень

Выбор косточки

Так же, как и в случае с манго, начните с выбора спелого авокадо. После того как вы насладились его мягкой мякотью, тщательно промойте косточку.

Проращивание

Авокадо можно проращивать несколькими способами:

На зубочистках: вставьте три зубочистки в косточку так, чтобы она держалась на краю стакана с водой. Верхняя часть должна быть над уровнем воды. Меняйте воду каждые несколько дней.

В воде: поместите косточку в стакан с водой так, чтобы она была полностью погружена.

Ожидайте появления корней и побегов — это может занять от 2 до 8 недель.

Посадка

Когда корни достигнут длины 5-10 см, пересаживайте авокадо в горшок с питательным грунтом. Убедитесь, что верхняя часть косточки остается на поверхности почвы.

Уход за растением

Авокадо также требует много света и тепла. Поливайте его регулярно, но не допускайте застоя воды. Удобрения можно вносить раз в месяц во время активного роста.

Плодоношение

Авокадо может начать плодоносить через 3-5 лет, но для получения плодов может потребоваться опыление, поэтому лучше иметь несколько растений.

Выращивание манго и авокадо на подоконнике — это не только увлекательное занятие, но и возможность наслаждаться свежими экзотическими фруктами прямо у себя дома. Хотя процесс требует терпения и заботы, результат стоит усилий. Начните свое экзотическое приключение уже сегодня!