Вода цветёт, как весна, но пахнет как болото: как один состав спасает бассейн за 30 минут

Если вы хоть раз сталкивались с цветущей зелёной водой в бассейне, аквариуме или пруду — вы знаете, насколько это неприятно. Запах, слизь на стенках и мутность — признаки активного размножения водорослей. Решение? Альгицид.
Альгицид — это специализированное средство против водорослей. Он разрушает их клетки, тормозит развитие новых колоний и помогает сохранить воду прозрачной и безопасной. Используется в:
бассейнах,
декоративных прудах,
аквариумах,
фонтанах,
открытых водоёмах.
В отличие от хлорки, альгицид работает именно против водорослей — не убивая всё подряд, а действуя точечно и эффективно.
1. Окислительные
Выделяют активный кислород, разрушая структуру водорослей. Идеальны для бассейнов и безопасны при соблюдении дозировки.
2. Медные соединения
Содержат ионы меди — мощный антисептик для природных водоёмов и прудов. Эффективны, но могут быть токсичны для рыб и растений.
3. Комплексные
Объединяют альгицид и коагулянт: борются с водорослями и одновременно очищают воду от мути.
При покупке учитывайте:
Тип водоёма: бассейн, пруд, аквариум.
Наличие живых организмов: для рыб и растений подбирайте безопасные формулы.
Условия использования: закрытый бассейн, уличный, высокие температуры — всё имеет значение.
Форма выпуска: жидкий концентрат, гранулы, таблетки.
Для домашних бассейнов популярны непенящиеся альгициды пролонгированного действия (например, Aqualeon, AquaDoctor), которые не влияют на фильтры и не раздражают кожу.
Подготовка воды
Прежде чем вносить средство, проверьте pH (в пределах 7.2-7.6) и проведите шоковую дезинфекцию, если вода мутная.
Дозировка
Обычно — 30-50 мл на 10 м³ воды для профилактики, или до 100 мл при "цветении". Для прудов и аквариумов — отдельные формулы и меньшие дозы.
Добавление
Разводите альгицид в ведре с водой и равномерно вливайте по периметру чаши. Затем включите фильтрацию минимум на 1 час.
Купание
Если средство не требует долгой выдержки — купаться можно уже через 10-30 минут.
Не смешивайте альгицид с другими химикатами в одной ёмкости.
Альгицид — не замена фильтрации, а её союзник.
Используйте регулярно — лучше не допускать цветения, чем потом "спасать" бассейн.
Альгицид — не волшебство, а инструмент, который действительно работает, если использовать его правильно. Он не заменяет уход за водоёмом, но делает его проще, чище и безопаснее. Не ждите, пока вода зацветёт — действуйте на опережение, и ваш бассейн или пруд всегда будет радовать чистотой, а не требовать спасательной операции.
Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.
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