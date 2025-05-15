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Вода цветёт, как весна, но пахнет как болото: как один состав спасает бассейн за 30 минут

2:56
Садоводство

Если вы хоть раз сталкивались с цветущей зелёной водой в бассейне, аквариуме или пруду — вы знаете, насколько это неприятно. Запах, слизь на стенках и мутность — признаки активного размножения водорослей. Решение? Альгицид.

Пруд
Фото: commons.wikimedia.org by Billy McCrorie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пруд

Что такое альгицид и зачем он нужен

Альгицид — это специализированное средство против водорослей. Он разрушает их клетки, тормозит развитие новых колоний и помогает сохранить воду прозрачной и безопасной. Используется в:

  • бассейнах,

  • декоративных прудах,

  • аквариумах,

  • фонтанах,

  • открытых водоёмах.

В отличие от хлорки, альгицид работает именно против водорослей — не убивая всё подряд, а действуя точечно и эффективно.

Основные виды альгицидов

1. Окислительные
Выделяют активный кислород, разрушая структуру водорослей. Идеальны для бассейнов и безопасны при соблюдении дозировки.

2. Медные соединения
Содержат ионы меди — мощный антисептик для природных водоёмов и прудов. Эффективны, но могут быть токсичны для рыб и растений.

3. Комплексные
Объединяют альгицид и коагулянт: борются с водорослями и одновременно очищают воду от мути.

Как выбрать альгицид

При покупке учитывайте:

  • Тип водоёма: бассейн, пруд, аквариум.

  • Наличие живых организмов: для рыб и растений подбирайте безопасные формулы.

  • Условия использования: закрытый бассейн, уличный, высокие температуры — всё имеет значение.

  • Форма выпуска: жидкий концентрат, гранулы, таблетки.

Для домашних бассейнов популярны непенящиеся альгициды пролонгированного действия (например, Aqualeon, AquaDoctor), которые не влияют на фильтры и не раздражают кожу.

Как применять альгицид правильно

  1. Подготовка воды
    Прежде чем вносить средство, проверьте pH (в пределах 7.2-7.6) и проведите шоковую дезинфекцию, если вода мутная.

  2. Дозировка
    Обычно — 30-50 мл на 10 м³ воды для профилактики, или до 100 мл при "цветении". Для прудов и аквариумов — отдельные формулы и меньшие дозы.

  3. Добавление
    Разводите альгицид в ведре с водой и равномерно вливайте по периметру чаши. Затем включите фильтрацию минимум на 1 час.

  4. Купание
    Если средство не требует долгой выдержки — купаться можно уже через 10-30 минут.

Полезные советы

  • Не смешивайте альгицид с другими химикатами в одной ёмкости.

  • Альгицид — не замена фильтрации, а её союзник.

  • Используйте регулярно — лучше не допускать цветения, чем потом "спасать" бассейн.

Альгицид — не волшебство, а инструмент, который действительно работает, если использовать его правильно. Он не заменяет уход за водоёмом, но делает его проще, чище и безопаснее. Не ждите, пока вода зацветёт — действуйте на опережение, и ваш бассейн или пруд всегда будет радовать чистотой, а не требовать спасательной операции.

Уточнения

Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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