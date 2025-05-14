От семян до стола: как вырастить микрозелень за неделю

Микрозелень — это молодые побеги овощей, трав и других растений, которые собирают в возрасте 7-21 дня. Этот уникальный продукт не только обладает насыщенным вкусом, но и богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Выращивание микрозелени на подоконнике — это отличный способ обеспечить себя свежими и полезными продуктами круглый год.
Выбирайте семена, предназначенные для выращивания микрозелени. Популярные варианты включают редис, брокколи, горох, рукколу и базилик. Убедитесь, что семена не обработаны химикатами.
Для выращивания микрозелени подойдут любые неглубокие контейнеры с дренажными отверстиями. Это могут быть пластиковые лотки, ящики или специальные кассеты для рассады. Наполните контейнеры почвенной смесью на 2/3 высоты.
Равномерно распределите семена по поверхности почвы. Не стоит загущать посев, так как это может привести к недостатку света и воздуха для растений. После посева слегка присыпьте семена тонким слоем почвы.
После посева аккуратно полейте почву из пульверизатора, чтобы не сместить семена. Важно поддерживать почву во влажном состоянии, но не переувлажнять её.
Поместите контейнеры на светлое место, где они будут получать достаточно солнечного света (минимум 6-8 часов в день). Если естественного света недостаточно, можно использовать фитолампы.
Следите за влажностью почвы и регулярно поливайте растения при необходимости. Через несколько дней вы заметите первые всходы. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать плесени.
Через 7-14 дней, когда микрозелень достигнет высоты около 5-10 см, её можно собирать. Используйте ножницы для аккуратного срезания верхушек растений. Микрозелень лучше всего употреблять свежей, добавляя в салаты, смузи или как гарнир к основным блюдам.
Выращивание микрозелени на подоконнике — это простой и увлекательный процесс, который позволяет наслаждаться свежими и питательными продуктами круглый год. Всего за 7 дней вы сможете получить собственный урожай, который украсит ваши блюда и обогатит рацион витаминами и минералами.
Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.
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