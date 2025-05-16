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Они растут, как на юге, но без теплицы: старый способ, который спасает арбузы от холода

2:03
Садоводство

Мечтаете о сочных арбузах с грядки, но живёте в умеренном климате? Есть способ, проверенный временем — выращивание арбузов на навозной грядке. Этот метод создаёт благоприятные условия для теплолюбивой культуры и даёт отличный урожай даже в прохладных регионах.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Почему навозная грядка работает

Органика при разложении выделяет тепло — именно это и нужно арбузу на старте. Грядка с навозом:

  • подогревает почву снизу (особенно важно весной и в прохладные ночи),

  • насыщает землю питательными веществами,

  • способствует быстрому росту и раннему плодоношению.

Как подготовить грядку

  1. Выберите солнечное место. Участок должен освещаться в течение всего дня.

  2. Выкопайте траншею глубиной 30-40 см.

  3. На дно уложите органику: сухие листья, солому, сорняки без семян.

  4. Добавьте свежий навоз (лучше коровий, овечий или куриный).

  5. Засыпьте землёй слоем не менее 20 см, чтобы корни не контактировали с навозом напрямую.

Посев семян или рассада

  • Семена замачивают на 12-24 часа в тёплой воде для быстрого прорастания.

  • Рассаду выращивают заранее — за 3-4 недели до высадки.

  • На грядке делают лунки на расстоянии 70-100 см, добавляют компост, затем сажают рассаду или семена.

Уход за арбузами

  • Полив умеренный, особенно важен при формировании плодов. Избыток влаги вреден.

  • Почву нужно рыхлить, а сорняки — удалять.

  • В период активного роста подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями для сладких и крупных плодов.

Преимущества для холодных регионов

Навозная грядка продлевает вегетационный период и помогает арбузам вызревать даже в Подмосковье или Сибири. Бонус — естественное удобрение без "химии".

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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