Они растут, как на юге, но без теплицы: старый способ, который спасает арбузы от холода

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о сочных арбузах с грядки, но живёте в умеренном климате? Есть способ, проверенный временем — выращивание арбузов на навозной грядке. Этот метод создаёт благоприятные условия для теплолюбивой культуры и даёт отличный урожай даже в прохладных регионах.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Почему навозная грядка работает

Органика при разложении выделяет тепло — именно это и нужно арбузу на старте. Грядка с навозом:

подогревает почву снизу (особенно важно весной и в прохладные ночи),

насыщает землю питательными веществами,

способствует быстрому росту и раннему плодоношению.

Как подготовить грядку

Выберите солнечное место. Участок должен освещаться в течение всего дня. Выкопайте траншею глубиной 30-40 см. На дно уложите органику: сухие листья, солому, сорняки без семян. Добавьте свежий навоз (лучше коровий, овечий или куриный). Засыпьте землёй слоем не менее 20 см, чтобы корни не контактировали с навозом напрямую.

Посев семян или рассада

Семена замачивают на 12-24 часа в тёплой воде для быстрого прорастания.

Рассаду выращивают заранее — за 3-4 недели до высадки.

На грядке делают лунки на расстоянии 70-100 см, добавляют компост, затем сажают рассаду или семена.

Уход за арбузами

Полив умеренный, особенно важен при формировании плодов. Избыток влаги вреден.

Почву нужно рыхлить, а сорняки — удалять.

В период активного роста подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями для сладких и крупных плодов.

Преимущества для холодных регионов

Навозная грядка продлевает вегетационный период и помогает арбузам вызревать даже в Подмосковье или Сибири. Бонус — естественное удобрение без "химии".

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

