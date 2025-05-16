Они растут, как на юге, но без теплицы: старый способ, который спасает арбузы от холода

Мечтаете о сочных арбузах с грядки, но живёте в умеренном климате? Есть способ, проверенный временем — выращивание арбузов на навозной грядке. Этот метод создаёт благоприятные условия для теплолюбивой культуры и даёт отличный урожай даже в прохладных регионах.
Органика при разложении выделяет тепло — именно это и нужно арбузу на старте. Грядка с навозом:
подогревает почву снизу (особенно важно весной и в прохладные ночи),
насыщает землю питательными веществами,
способствует быстрому росту и раннему плодоношению.
Выберите солнечное место. Участок должен освещаться в течение всего дня.
Выкопайте траншею глубиной 30-40 см.
На дно уложите органику: сухие листья, солому, сорняки без семян.
Добавьте свежий навоз (лучше коровий, овечий или куриный).
Засыпьте землёй слоем не менее 20 см, чтобы корни не контактировали с навозом напрямую.
Семена замачивают на 12-24 часа в тёплой воде для быстрого прорастания.
Рассаду выращивают заранее — за 3-4 недели до высадки.
На грядке делают лунки на расстоянии 70-100 см, добавляют компост, затем сажают рассаду или семена.
Полив умеренный, особенно важен при формировании плодов. Избыток влаги вреден.
Почву нужно рыхлить, а сорняки — удалять.
В период активного роста подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями для сладких и крупных плодов.
Навозная грядка продлевает вегетационный период и помогает арбузам вызревать даже в Подмосковье или Сибири. Бонус — естественное удобрение без "химии".
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