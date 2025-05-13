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Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения в саду

3:46
Садоводство » Советы

Яичная скорлупа давно пользуется популярностью среди садоводов благодаря своей натуральности, многофункциональности и экологичности — она помогает улучшить плодородие почвы. С её помощью можно снизить кислотность грунта, обогатить его полезными веществами, а также использовать как мульчу. 

Яичная скорлупа
Фото: 500px by Makia Minich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яичная скорлупа

Почему полезна яичная скорлупа?  

Скорлупа богата кальцием и другими минералами, которые улучшают структуру почвы, снижают её кислотность и способствуют росту растений. Это натуральная альтернатива извести, доломиту или мелу, которую легко получить бесплатно прямо с вашей кухни.

Сколько скорлупы использовать?  

Дозировка очень важна, так как органические материалы требуют осторожного применения в отличие от точных искусственных удобрений. Обычно советуют применять от 0,5 до 1 кг измельчённой скорлупы на 1 квадратный метр почвы, ориентируясь на уровень кислотности земли. При высокой кислотности дозу можно увеличить, но обязательно контролируйте pH грунта. Учтите, что яичная скорлупа обладает щелочным эффектом, поэтому для кислолюбивых растений — например, брусники или рододендрона — её следует применять с осторожностью или вместе с кислыми добавками.

Как снизить кислотность почвы?  

В сочетании с яичной скорлупой можно использовать:  

  • Органические материалы: торф, хвойные иголки, опилки, сфагнум или свежий навоз.  
  • Минеральные добавки: коллоидную серу, сульфат железа, аммонийные удобрения или сульфат калия.

Как подготовить и применять яичную скорлупу?  

  1. Сбор и очистка: собирайте скорлупу, хорошо промывайте её, чтобы убрать остатки белка, и просушивайте.  
  2. Измельчение: дробите скорлупу как можно мельче (в ступке, кофемолке или блендере) — мелкий порошок быстрее усваивается почвой.  
  3. Внесение в почву: равномерно рассыпьте измельчённую скорлупу по поверхности и аккуратно заделайте её на глубину 10–15 см, особенно если почва тяжёлая, глинистая или кислая.  
  4. Использование как мульчу: крупные кусочки скорлупы отлично подавляют рост сорняков и сохраняют влагу в земле — посыпайте их вокруг растений тонким слоем.  
  5. Лучшее время внесения — весна или осень, чтобы подготовить почву к новому сезону.

В каких условиях скорлупа особенно эффективна?  

  • На глинистых и тяжёлых почвах она улучшает структуру и водоотведение.  
  • В кислых почвах снижает кислотность и создаёт благоприятные условия для большинства культур.  
  • В качестве мульчи помогает удержать влагу и сдержать сорняки, особенно в овощных грядках.  
    Отдельно стоит отметить такие культуры, как томаты, перцы и капусту, которые особенно нуждаются в кальции — использование скорлупы помогает предотвратить цветочную гниль и другие проблемы.

Полезные советы  

  • Добавляйте скорлупу в компост для обогащения его кальцием.  
  • Проводите тест pH почвы для точного определения необходимой дозы.  
  • Помните, что эффект от скорлупы проявляется постепенно, поэтому это долгосрочное решение.  
  • Совмещайте её с другими органическими удобрениями для полноценного питания растений.

Яичная скорлупа — простой, доступный и экологичный способ повысить плодородие почвы и поддержать здоровье растущих в саду культур. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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