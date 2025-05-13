Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток

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Садоводство

Когда речь заходит о природных помощниках от бессонницы, на ум первым приходит валериана. Кто-то вспомнит ромашку или мелиссу. Но есть ещё одно растение, незаслуженно забытое, — особенно теми, кто ищет мягкое, безопасное и почти детское средство для сна.

Девушка перед сном
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Девушка перед сном

Это калифорнийский мак — растение с лёгким снотворным эффектом, которое всё чаще рекомендуют специалисты в области фитотерапии.

Почему именно мак

Калифорнийский мак — не тот, что запрещён. Это Eschscholzia californica — яркое, декоративное и при этом официально признанное лекарственное растение.

  • Мягко действует на нервную систему

  • Помогает снять внутреннее напряжение и тревожность

  • Сокращает время засыпания

  • Не вызывает зависимости и не даёт тяжести по утрам

Как использовать

Из калифорнийского мака готовят настои или мягкие фитосборы. Его часто включают в вечерние чаи и сиропы для детей, поскольку он:

  • Подходит для чувствительных людей

  • Хорошо переносится организмом

  • Может применяться даже в детском возрасте (по согласованию с врачом)

Почему он становится всё популярнее

Современный ритм жизни перегружает нервную систему: экраны, новости, тревожные мысли мешают заснуть даже в тишине. Настой мака создаёт ощущение покоя, будто вас аккуратно укачивают в тёплой комнате — без тяжёлых эффектов снотворных.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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