Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток

Когда речь заходит о природных помощниках от бессонницы, на ум первым приходит валериана. Кто-то вспомнит ромашку или мелиссу. Но есть ещё одно растение, незаслуженно забытое, — особенно теми, кто ищет мягкое, безопасное и почти детское средство для сна.
Это калифорнийский мак — растение с лёгким снотворным эффектом, которое всё чаще рекомендуют специалисты в области фитотерапии.
Калифорнийский мак — не тот, что запрещён. Это Eschscholzia californica — яркое, декоративное и при этом официально признанное лекарственное растение.
Мягко действует на нервную систему
Помогает снять внутреннее напряжение и тревожность
Сокращает время засыпания
Не вызывает зависимости и не даёт тяжести по утрам
Из калифорнийского мака готовят настои или мягкие фитосборы. Его часто включают в вечерние чаи и сиропы для детей, поскольку он:
Подходит для чувствительных людей
Хорошо переносится организмом
Может применяться даже в детском возрасте (по согласованию с врачом)
Современный ритм жизни перегружает нервную систему: экраны, новости, тревожные мысли мешают заснуть даже в тишине. Настой мака создаёт ощущение покоя, будто вас аккуратно укачивают в тёплой комнате — без тяжёлых эффектов снотворных.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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