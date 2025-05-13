Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда речь заходит о природных помощниках от бессонницы, на ум первым приходит валериана. Кто-то вспомнит ромашку или мелиссу. Но есть ещё одно растение, незаслуженно забытое, — особенно теми, кто ищет мягкое, безопасное и почти детское средство для сна.

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Это калифорнийский мак — растение с лёгким снотворным эффектом, которое всё чаще рекомендуют специалисты в области фитотерапии.

Почему именно мак

Калифорнийский мак — не тот, что запрещён. Это Eschscholzia californica — яркое, декоративное и при этом официально признанное лекарственное растение.

Мягко действует на нервную систему

Помогает снять внутреннее напряжение и тревожность

Сокращает время засыпания

Не вызывает зависимости и не даёт тяжести по утрам

Как использовать

Из калифорнийского мака готовят настои или мягкие фитосборы. Его часто включают в вечерние чаи и сиропы для детей, поскольку он:

Подходит для чувствительных людей

Хорошо переносится организмом

Может применяться даже в детском возрасте (по согласованию с врачом)

Почему он становится всё популярнее

Современный ритм жизни перегружает нервную систему: экраны, новости, тревожные мысли мешают заснуть даже в тишине. Настой мака создаёт ощущение покоя, будто вас аккуратно укачивают в тёплой комнате — без тяжёлых эффектов снотворных.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

