Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию

Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке

1:38
Садоводство

Мята — ароматная звезда летнего чаепития, прохладных напитков и десертов. Но на дачном участке она не всегда ведёт себя как скромное украшение: растёт быстро, душит соседей и может потерять аромат, если не создать правильные условия.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мята

Вот как посадить мяту, чтобы она радовала вкусом, а не превращалась в зелёного захватчика.

Где мята чувствует себя как дома

  • Почва: рыхлая, плодородная, умеренно влажная

  • Известь: допустима, но в избытке снижает насыщенность аромата

  • Место: солнечное, открытое — в полутени мята вытягивается и теряет эфирные масла

  • Глина: худший вариант — в такой земле корни задыхаются

Когда сажать

  • Весной — в апреле, когда земля уже прогрелась

  • Летом — в начале августа, если весна упущена

Мята приживается быстро и может заполнить грядку за сезон, вытеснив других — поэтому лучше сразу ограничить ей пространство (например, посадить в ведро без дна или старую ванну, вкопанную в землю).

С кем мята несовместима

У неё агрессивные корни, и она буквально душит соседей. Не стоит сажать мяту рядом с:

  • Петрушкой

  • Базиликом

  • Салатом

  • Зелёным луком

  • Редисом

Все эти растения — нежные, с неглубокой корневой системой. Мята забирает у них влагу и питание, мешает развиваться.

Полив и уход

  • Поливать нужно 3 раза в неделю, особенно в жару

  • Почва должна быть влажной, но не заболоченной

  • Полезно опрыскивать кустики — это не только освежает, но и смывает пыль, которая мешает фотосинтезу

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.