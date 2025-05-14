Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке

Мята — ароматная звезда летнего чаепития, прохладных напитков и десертов. Но на дачном участке она не всегда ведёт себя как скромное украшение: растёт быстро, душит соседей и может потерять аромат, если не создать правильные условия.
Вот как посадить мяту, чтобы она радовала вкусом, а не превращалась в зелёного захватчика.
Почва: рыхлая, плодородная, умеренно влажная
Известь: допустима, но в избытке снижает насыщенность аромата
Место: солнечное, открытое — в полутени мята вытягивается и теряет эфирные масла
Глина: худший вариант — в такой земле корни задыхаются
Весной — в апреле, когда земля уже прогрелась
Летом — в начале августа, если весна упущена
Мята приживается быстро и может заполнить грядку за сезон, вытеснив других — поэтому лучше сразу ограничить ей пространство (например, посадить в ведро без дна или старую ванну, вкопанную в землю).
У неё агрессивные корни, и она буквально душит соседей. Не стоит сажать мяту рядом с:
Петрушкой
Базиликом
Салатом
Зелёным луком
Редисом
Все эти растения — нежные, с неглубокой корневой системой. Мята забирает у них влагу и питание, мешает развиваться.
Поливать нужно 3 раза в неделю, особенно в жару
Почва должна быть влажной, но не заболоченной
Полезно опрыскивать кустики — это не только освежает, но и смывает пыль, которая мешает фотосинтезу
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
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