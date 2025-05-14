Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мята — ароматная звезда летнего чаепития, прохладных напитков и десертов. Но на дачном участке она не всегда ведёт себя как скромное украшение: растёт быстро, душит соседей и может потерять аромат, если не создать правильные условия.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мята

Вот как посадить мяту, чтобы она радовала вкусом, а не превращалась в зелёного захватчика.

Где мята чувствует себя как дома

Почва: рыхлая, плодородная, умеренно влажная

Известь: допустима, но в избытке снижает насыщенность аромата

Место: солнечное, открытое — в полутени мята вытягивается и теряет эфирные масла

Глина: худший вариант — в такой земле корни задыхаются

Когда сажать

Весной — в апреле, когда земля уже прогрелась

Летом — в начале августа, если весна упущена

Мята приживается быстро и может заполнить грядку за сезон, вытеснив других — поэтому лучше сразу ограничить ей пространство (например, посадить в ведро без дна или старую ванну, вкопанную в землю).

С кем мята несовместима

У неё агрессивные корни, и она буквально душит соседей. Не стоит сажать мяту рядом с:

Петрушкой

Базиликом

Салатом

Зелёным луком

Редисом

Все эти растения — нежные, с неглубокой корневой системой. Мята забирает у них влагу и питание, мешает развиваться.

Полив и уход

Поливать нужно 3 раза в неделю, особенно в жару

Почва должна быть влажной, но не заболоченной

Полезно опрыскивать кустики — это не только освежает, но и смывает пыль, которая мешает фотосинтезу

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).



