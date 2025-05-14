Цветёт как сумасшедший: что вылить под клематис весной и летом

Клематисы — словно волшебные лианы, способные превратить обычную грядку в райский уголок. Они радуют глаз пышным цветением и не требуют капризного ухода. Но есть один маленький секрет, о котором знают только те, чьи клематисы цветут, как на выставке: две простые подкормки, и никакой магии больше не нужно.
Как только весной установилась плюсовая температура, под каждый куст вылейте раствор доломитовой муки:
200 г муки
10 л воды
Это снизит кислотность почвы, насытит её кальцием и магнием и даст мощный старт для роста.
Когда кусты набирают бутоны, им требуется калий. Самое время применить банановую подкормку:
Шкурки от трёх бананов нарежьте
Поместите в трёхлитровую банку и залейте водой
Дайте настояться 2 дня
Процедите и разбавьте водой 1:1
На один кустик достаточно 1,5 литра настоя. Калий из бананов улучшит цветение, а настой не только питателен, но и не обжигает корни, в отличие от некоторых минеральных удобрений.
Эти две подкормки помогут клематисам цвести так, что соседи начнут спрашивать: "Чем вы их кормите?" А ответ — на дне ведра и в банке с бананами.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.