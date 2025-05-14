Цветёт как сумасшедший: что вылить под клематис весной и летом

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клематисы — словно волшебные лианы, способные превратить обычную грядку в райский уголок. Они радуют глаз пышным цветением и не требуют капризного ухода. Но есть один маленький секрет, о котором знают только те, чьи клематисы цветут, как на выставке: две простые подкормки, и никакой магии больше не нужно.

Фото: https://www.flickr.com/photos/calliope/2566658638/ by liz west from Boxborough, MA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клематис

Подкормка №1: с приходом тепла

Как только весной установилась плюсовая температура, под каждый куст вылейте раствор доломитовой муки:

200 г муки

10 л воды

Это снизит кислотность почвы, насытит её кальцием и магнием и даст мощный старт для роста.

Подкормка №2: в начале цветения — банановая

Когда кусты набирают бутоны, им требуется калий. Самое время применить банановую подкормку:

Шкурки от трёх бананов нарежьте

Поместите в трёхлитровую банку и залейте водой

Дайте настояться 2 дня

Процедите и разбавьте водой 1:1

На один кустик достаточно 1,5 литра настоя. Калий из бананов улучшит цветение, а настой не только питателен, но и не обжигает корни, в отличие от некоторых минеральных удобрений.

Эти две подкормки помогут клематисам цвести так, что соседи начнут спрашивать: "Чем вы их кормите?" А ответ — на дне ведра и в банке с бананами.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).



