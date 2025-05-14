Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем отличался советский мопед от мотоцикла и велосипеда
Минус 5 кг без тренировок: правда о похудении на диване
Обманка на тарелке: кажется, обычная котлета, но после первого укуса уже не остановиться
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране

Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь

2:07
Садоводство

Грецкий орех — дерево с мощной энергетикой, красивой кроной и вкусными плодами. Но не всё так благостно: в тени ореха часто гибнут другие растения, а сам он может стать угрозой для дома и коммуникаций.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Опытные садоводы знают: орех требует дистанции. Вот почему.

Аллелопатия: орех убивает соседей

Грецкий орех выделяет особые вещества (в том числе юглон), которые угнетают рост других растений. Это проявляется так:

  • Желтеют и вянут цветы под орехом

  • Газон редеет или исчезает вовсе

  • Соседние кусты и деревья теряют силу

Виноваты не только листья, но и корни, кора, зелёные плоды. Так орех "зачищает" себе территорию, но сад превращается в пустыню под его кроной.

Корни против фундамента

Корневая система у ореха — как у подземного танка:

  • Проникает глубоко и далеко

  • Легко раздвигает трещины в бетоне

  • Может повредить фундамент, трубы и канализацию

Особенно опасно, если дерево посажено менее чем в 10 метрах от дома.

Крона затеняет, охлаждает и угрожает

Орех — это зонт в несколько метров. Звучит романтично, но на практике:

  • В доме становится темнее и сыро, особенно осенью

  • Соседние растения страдают от недостатка света

  • В сильный ветер тяжёлые ветки ломаются, а зелёные плоды падают с высоты, угрожая людям и машинам

Как посадить орех с умом

Если вы всё же хотите иметь орех на участке — соблюдайте технику безопасности:

  1. Место посадки — не ближе 10-15 м от дома или построек

  2. Сорт — выбирайте компактные, адаптированные к вашему климату

  3. Время — сажайте весной или осенью, не летом

  4. Материал — лучше саженец или черенок, а не орех из супермаркета

Грецкий орех может быть другом, если держится на расстоянии. Он украсит участок, даст урожай и тень, но не разрушит дом и не уничтожит газон, если всё сделать правильно.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Еда и рецепты
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад Аудио 
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям
Экономика и бизнес
Открыто крупнейшее месторождение золота в мире: готов ли Китай к экологическим последствиям Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Последние материалы
Чем отличался советский мопед от мотоцикла и велосипеда
Минус 5 кг без тренировок: правда о похудении на диване
Обманка на тарелке: кажется, обычная котлета, но после первого укуса уже не остановиться
Запуск гигафабрики Росатома не за горами: открываются новые рабочие места и новые возможности для бизнеса
Спасаем участок от змей: простой способ защитить территорию
Не сажай грецкий орех у дома — через пару лет пожалеешь
Netflix изменил интерфейс: пользователи в ярости из-за удаления любимых функций
15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!
Закон приняли — машины исчезают: что будет с такси в 2026 году
Без наличных: россияне смогут расплачиваться картами Мир в ещё одной стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.