Прорастающий картофель — это не беда, а бесплатное удобрение

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда весной из забытого мешка картофеля выглядывают длинные белесые ростки, большинство отправляет клубни в компост. Но опытные дачники действуют иначе — берут ростки, и превращают их в живое питание для рассады и садовых культур.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Да-да, эти "щупальца" — не мусор, а настоящая биоэнергетическая бомба.

Почему ростки — не бесполезны

Они вытягивают из картофелины все соки и минералы, из-за чего клубень становится сморщенным и непригодным к еде. Но сам росток при этом наполнен ценными веществами, которые можно пустить на благо огорода.

Как приготовить питательную подкормку

Сначала — дезинфекция.

Поместите отделённые ростки в слабый раствор марганцовки на 1-2 часа. Это убережёт от возможных грибков и инфекций. Затем — стимуляция.

Переложите в раствор для роста (например, с янтарной кислотой или готовым стимулятором из магазина) на 30-60 минут. Финал — запуск корней.

Поместите ростки в ёмкость с влажными, но не мокрыми древесными опилками. Держите в прохладном, тёмном месте.

Уже через 2-3 дня на ростках появятся корешки, и их можно использовать как живую подкормку, компостную закваску или разложить в почву под растущими культурами.

Такой подход не только экономит деньги, но и избавляет от проблем с залежалым картофелем, превращая ненужное — в полезное.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

