Капусту жевали ночами? Этот домашний раствор вернёт ей честь и листья

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивал капусту — получил дырявые листья? Такое знакомо почти каждому дачнику. Гусеницы появляются внезапно, действуют быстро и беспощадно. Химия помогает, но портит почву и пугает пчёл. Народные средства — долго и муторно. Но есть один недооценённый способ: обычная пищевая сода.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Сода — не просто кулинарный ингредиент. Её щелочная среда раздражает вредителей и мешает бабочкам откладывать яйца. А если смешать её с хозяйственным мылом — получится настоящий щит для капустных грядок.

Как приготовить раствор

100 г соды

10 л тёплой воды

Небольшой кусок хозяйственного мыла (натереть и растворить отдельно)

Смешать всё в одной ёмкости и сразу использовать.

Опрыскивать листья — особенно нижнюю сторону — в безветренную погоду.

Первую обработку — сразу после высадки, потом каждые 5-7 дней или после дождя.

Если гусеницы уже напали — опрыскивания дважды в неделю.

Альтернатива — сухой способ

Смешайте соду с золой 1:1 и рассыпьте вокруг кочанов. Это отпугнёт не только гусениц, но и слизней. Главное — не переусердствовать: избыток натрия тормозит рост.

Лайфхак: перед посадкой удобрите почву перегноем — он сгладит возможный вред от соды.

А ещё поможет:

Бархатцы, укроп, мята — маскируют запах капусты и отпугивают насекомых.

Севооборот и сорта с плотными листьями — бабочкам будет сложнее добраться до кочана.

Полив по графику + рыхление — капуста крепнет, а вредители уходят.

Феромонные ловушки и ручной сбор — особенно эффективны утром.

Комплексный подход без химии — сода + растения-репелленты + влажный режим и чуть-чуть внимания — и капустный урожай спасён.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

