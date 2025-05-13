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Капусту жевали ночами? Этот домашний раствор вернёт ей честь и листья

1:58
Садоводство

Выращивал капусту — получил дырявые листья? Такое знакомо почти каждому дачнику. Гусеницы появляются внезапно, действуют быстро и беспощадно. Химия помогает, но портит почву и пугает пчёл. Народные средства — долго и муторно. Но есть один недооценённый способ: обычная пищевая сода.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Сода — не просто кулинарный ингредиент. Её щелочная среда раздражает вредителей и мешает бабочкам откладывать яйца. А если смешать её с хозяйственным мылом — получится настоящий щит для капустных грядок.

Как приготовить раствор

  • 100 г соды

  • 10 л тёплой воды

  • Небольшой кусок хозяйственного мыла (натереть и растворить отдельно)
    Смешать всё в одной ёмкости и сразу использовать.

  • Опрыскивать листья — особенно нижнюю сторону — в безветренную погоду.
  • Первую обработку — сразу после высадки, потом каждые 5-7 дней или после дождя.
  • Если гусеницы уже напали — опрыскивания дважды в неделю.

Альтернатива — сухой способ

Смешайте соду с золой 1:1 и рассыпьте вокруг кочанов. Это отпугнёт не только гусениц, но и слизней. Главное — не переусердствовать: избыток натрия тормозит рост.

Лайфхак: перед посадкой удобрите почву перегноем — он сгладит возможный вред от соды.

А ещё поможет:

  • Бархатцы, укроп, мята — маскируют запах капусты и отпугивают насекомых.

  • Севооборот и сорта с плотными листьями — бабочкам будет сложнее добраться до кочана.

  • Полив по графику + рыхление — капуста крепнет, а вредители уходят.

  • Феромонные ловушки и ручной сбор — особенно эффективны утром.

Комплексный подход без химии — сода + растения-репелленты + влажный режим и чуть-чуть внимания — и капустный урожай спасён.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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