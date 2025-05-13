После такого полива лук не узнать — стебель крепкий, луковица как мяч

Иногда главное средство от болезней и вредителей уже есть у вас на кухне. И это не дорогая химия, а самая простая поваренная соль. Всего один правильно приготовленный раствор — и лук станет крепким, крупным и устойчивым даже к самым назойливым вредителям.
Звучит странно? А работает — как часы.
Во-первых, меняет химический фон почвы, делая её непривлекательной для личинок и взрослых насекомых, в том числе луковой мухи. Во-вторых, подпитывает корни, укрепляя иммунитет растений. И, наконец, предотвращает загнивание, особенно в дождливые сезоны.
Раствор: 300-400 г соли на 10 литров воды
Полив только под корень — попадание на листья может вызвать ожоги.
Через час обязательно пролейте грядку чистой водой, чтобы не засолить почву.
Повторяйте не более двух раз за сезон — иначе навредите структуре грунта.
Использовать метод нужно только на взрослых растениях, когда перо подросло хотя бы до 8-10 см. Молодые ростки могут не справиться с соляной атакой.
Примерно через 2-3 недели вы увидите, как лук активно набирает массу, становится крепче, а перо — насыщенно зелёным. В регионах с частыми дождями эффект особенно заметен: соль сдерживает лишнюю влагу и спасает корни от гниения.
Экономно, эффективно и просто — этот метод давно используют опытные огородники, но он до сих пор остаётся незаслуженно недооценённым. Не обязательно покупать дорогие препараты, когда весь эффект в пачке соли.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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