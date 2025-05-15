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Сочный лосось и фруктовая свежесть: салат, который запомнится

2:17
Садоводство

Этот салат — настоящее гастрономическое открытие. Нежный жареный лосось, сочные дольки грейпфрута, мягкий авокадо и хрустящие листья — всё это соединяется в один яркий и свежий вкус. А если добавить немного красного лука и заправить всё оливковым маслом и винным уксусом, вы получите ресторанное блюдо всего за 20 минут.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Филе лосося (без кожи) — 4 куска по 180 г

  • Соль — щепотка

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

  • Грейпфрут — 1 шт.

  • Салатные листья (микс) — 4 стакана

  • Авокадо (нарезать кубиками) — 1 шт.

  • Красный лук (тонкие полоски) — половина луковицы

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Красный винный уксус — 2 ч. л.

  • Масло растительное — для гриля

Как приготовить

1. Обжариваем лосося

Разогрейте гриль до средней температуры. Решётку слегка смажьте маслом.
Филе лосося посолите и поперчите (половину соли и перца используйте на этом этапе).
Жарьте рыбу по 5-6 минут с каждой стороны, до готовности. Переложите на тарелку, остудите в холодильнике 5 минут.
Разломайте лосось вилкой на небольшие кусочки.

Можно заменить гриль на запекание в духовке — получится не менее вкусно.

2. Подготавливаем грейпфрут

Очистите фрукт от кожуры и плёнок. Делайте это над миской, чтобы сок стекал вниз.
Выложите в ту же миску очищенные дольки.

3. Собираем салат

К грейпфруту добавьте:

  • салатные листья,

  • авокадо,

  • красный лук.

Полейте оливковым маслом и винным уксусом, добавьте оставшуюся соль и перец. Аккуратно перемешайте.

Сверху разложите кусочки остывшего лосося. Подавайте на порционных тарелках, не перемешивая повторно.

Советы

  • Для усиления вкуса можно добавить немного мяты или базилика.

  • Вместо винного уксуса отлично подойдёт бальзамический крем.

  • Подавать лучше сразу — салат особенно хорош, пока лосось слегка тёплый.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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