Сочный лосось и фруктовая свежесть: салат, который запомнится

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Этот салат — настоящее гастрономическое открытие. Нежный жареный лосось, сочные дольки грейпфрута, мягкий авокадо и хрустящие листья — всё это соединяется в один яркий и свежий вкус. А если добавить немного красного лука и заправить всё оливковым маслом и винным уксусом, вы получите ресторанное блюдо всего за 20 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Ингредиенты (на 4 порции)

Филе лосося (без кожи) — 4 куска по 180 г

Соль — щепотка

Чёрный молотый перец — по вкусу

Грейпфрут — 1 шт.

Салатные листья (микс) — 4 стакана

Авокадо (нарезать кубиками) — 1 шт.

Красный лук (тонкие полоски) — половина луковицы

Оливковое масло — 2 ст. л.

Красный винный уксус — 2 ч. л.

Масло растительное — для гриля

Как приготовить

1. Обжариваем лосося

Разогрейте гриль до средней температуры. Решётку слегка смажьте маслом.

Филе лосося посолите и поперчите (половину соли и перца используйте на этом этапе).

Жарьте рыбу по 5-6 минут с каждой стороны, до готовности. Переложите на тарелку, остудите в холодильнике 5 минут.

Разломайте лосось вилкой на небольшие кусочки.

Можно заменить гриль на запекание в духовке — получится не менее вкусно.

2. Подготавливаем грейпфрут

Очистите фрукт от кожуры и плёнок. Делайте это над миской, чтобы сок стекал вниз.

Выложите в ту же миску очищенные дольки.

3. Собираем салат

К грейпфруту добавьте:

салатные листья,

авокадо,

красный лук.

Полейте оливковым маслом и винным уксусом, добавьте оставшуюся соль и перец. Аккуратно перемешайте.

Сверху разложите кусочки остывшего лосося. Подавайте на порционных тарелках, не перемешивая повторно.

Советы

Для усиления вкуса можно добавить немного мяты или базилика.

Вместо винного уксуса отлично подойдёт бальзамический крем.

Подавать лучше сразу — салат особенно хорош, пока лосось слегка тёплый.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

