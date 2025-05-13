Свекла растёт лучше, если рядом не пусто: кто её любимые соседи на грядке

Свекла — не просто неприхотливый корнеплод. Она настоящий командный игрок. Если рядом с ней поселить правильных "соседей", урожай будет не только обильным, но и сладким, сочным и почти не болеющим.
Вот какие растения стоит поселить рядом со свеклой — и кого держать от неё подальше.
Спаржа — это идеальный компаньон. У неё и свеклы разные глубины корней, так что конкуренции за питание не будет. Зато вместе они улучшают структуру почвы — словно подземный ремонт в пользу обеих культур.
Брокколи и другие капустные создают лёгкую тень, защищая свеклу от перегрева. А ещё они отпугивают вредных насекомых, опасных для молодых корнеплодов.
Листовой салат хорош для весеннего старта. Быстро растёт, быстро убирается — и не мешает свекле развиваться. Его корни неглубокие, а польза — заметная.
Цветная капуста умеет подавлять рост сорняков. Те самые, что забивают свеклу в её младенчестве. Такая соседка — как добрый старший брат на грядке.
Лук— охранник с острым запахом. Вредители сбиваются с толку, не находят свеклу по аромату и обходят стороной.
Укроп и петрушка — настоящие "санитары огорода". Улучшают иммунитет свеклы, привлекают полезных насекомых и мешают тле размножаться.
Плюс, низкорослые травы рядом сохраняют влагу в почве, уменьшая испарение и облегчая уход за грядкой.
Фасоль и горчица — не лучшие спутники. Они выделяют вещества, тормозящие рост корнеплодов. Свекла с ними чувствует себя угнетённо и отстаёт в развитии.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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