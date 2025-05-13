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Свекла растёт лучше, если рядом не пусто: кто её любимые соседи на грядке

1:51
Садоводство

Свекла — не просто неприхотливый корнеплод. Она настоящий командный игрок. Если рядом с ней поселить правильных "соседей", урожай будет не только обильным, но и сладким, сочным и почти не болеющим.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Вот какие растения стоит поселить рядом со свеклой — и кого держать от неё подальше.

Лучшие соседи для свеклы

Спаржа — это идеальный компаньон. У неё и свеклы разные глубины корней, так что конкуренции за питание не будет. Зато вместе они улучшают структуру почвы — словно подземный ремонт в пользу обеих культур.

Брокколи и другие капустные создают лёгкую тень, защищая свеклу от перегрева. А ещё они отпугивают вредных насекомых, опасных для молодых корнеплодов.

Листовой салат хорош для весеннего старта. Быстро растёт, быстро убирается — и не мешает свекле развиваться. Его корни неглубокие, а польза — заметная.

Цветная капуста умеет подавлять рост сорняков. Те самые, что забивают свеклу в её младенчестве. Такая соседка — как добрый старший брат на грядке.

Лук— охранник с острым запахом. Вредители сбиваются с толку, не находят свеклу по аромату и обходят стороной.

Укроп и петрушка — настоящие "санитары огорода". Улучшают иммунитет свеклы, привлекают полезных насекомых и мешают тле размножаться.

Плюс, низкорослые травы рядом сохраняют влагу в почве, уменьшая испарение и облегчая уход за грядкой.

Опасные соседи

Фасоль и горчица — не лучшие спутники. Они выделяют вещества, тормозящие рост корнеплодов. Свекла с ними чувствует себя угнетённо и отстаёт в развитии.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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