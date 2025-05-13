Органика убивает урожай? 5 натуральных удобрений, которые могут сыграть против тебя

Многие дачники уверены: органика — это гарант пользы. Но на деле даже самые безобидные на первый взгляд удобрения могут погубить урожай. Всё дело в неправильном применении. Вот примеры, когда "натурально" превращается в "вредно".

Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лопата

1. Свежий куриный помёт — яд для корней

Он содержит аммиак, который буквально сжигает нежную корневую систему. Такое удобрение можно использовать только после года компостирования и обязательно разбавленным — не менее чем 1:20 с водой. Иначе вместо питания получите ожоги и гибель рассады.

2. Перегной + картофель = парша

Весной внесли перегной под картошку? Получили неприятный сюрприз — паршу на клубнях. Чтобы этого избежать, органику лучше заделывать в почву с осени. За зиму она полностью разложится и не навредит растущим культурам.

3. Кофейная гуща — тормоз для рассады

Советы "подсыпать гущу для азота" могут обернуться провалом. Свежая кофейная гуща закисляет почву и подавляет рост молодых растений. Хотите пользу? Добавляйте её в компост или предварительно промывайте и сушите.

4. Дрожжи вымывают калий

Да, дрожжи активизируют микрофлору, но при частом использовании они обедняют почву калием. Чтобы этого избежать, дополняйте дрожжевые подкормки золой или кожурой банана. Баланс микроэлементов — ключ к здоровью почвы.

5. Рыбная мука — приманка для крыс

Отличный источник фосфора, но пахнет слишком заманчиво для животных. Если внести её прямо в лунку, можно привлечь кошек и грызунов. Выход — закапывайте муку на глубину 15-20 см или добавляйте в компостную кучу.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

