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Как с помощью плюмбаго превратить унылый участок в цветущий рай

3:24
Садоводство » Цветы

Плюмбаго — это красивая декоративная растительность с необычным названием, которая может сделать ваш сад по-настоящему уникальным и живым. Если вы хотите оживить затихшее пространство и внести в него свежие оттенки, этот кустарник — отличный выбор!

Плюмбаго
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плюмбаго

Плюмбаго: немного ботаники  

Основной цвет, который сразу бросается в глаза при взгляде на Плюмбаго, — это насыщенный голубой. Ее небольшие, но многочисленные цветы собраны в плотные кисти и имеют пять изящных лепестков. Благодаря яркой окраске они дарят ощущение спокойствия и расслабления тем, кто может любоваться ими.

Второе название этого растения — «голубой жасмин». Именно насыщенный и особенный оттенок цветов делает плюмбаго популярной среди любителей садоводства. И даже те, у кого «зеленых» пальцев мало, смогут получить удовольствие — пюмбаго неприхотлива и легко выращивается!

В целом, это кустарник с деревянистым и гибким стеблем, который часто используют как живую изгородь или кустовую ограду. Стебель — древесный, но мягкий, и в присутствии опоры он стремится взбираться вверх. Листья у растения овальные, поочередно расположенные, немного блестящие и насыщенного зеленого цвета с более светлыми жилками.

Как ухаживать за плюмбаго?  

Как уже упоминалось, плюмбаго — устойчивое и выносливое растение, поэтому в уходе не требует сложных процедур. Это делает его отличным вариантом для начинающих садоводов или тех, у кого «черный» палец, чтобы любоваться красивым цветением при минимальных усилиях.

Однако, чтобы обеспечить растению здоровье и пышное цветение, стоит соблюдать некоторые рекомендации. Например, место посадки важно выбирать правильно. Плюмбаго любит солнечное освещение и нуждается в полном свету — так оно цвести будет максимально.  

Также важно подобрать подходящую почву: питательную, рыхлую, хорошо дренированную, с легкой кислой реакцией. В теплое время года, особенно если растение в горшке, потребуется регулярный полив. Зимой лучше защитить растение от сильных морозов, укрыв его.

Почему именно плюмбаго?  

Ответ очевиден — яркие красивейшие цветы, длительное и обильное цветение делают её отличным украшением любого участка. Кроме того, растение очень устойчивое, что особенно удобно для тех, кто не любит или не может тратить много времени на уход.

Плюс, плюмбаго универсальна: она отлично подойдёт для живых изгородей, компактных кустов, как яркий акцент в вазоне или наполнение пустых клумб. Кроме того, цветки ароматные и привлекают пчел, бабочек и других опылителей, делая сад живым и насыщенным — частью природной экосистемы.

И ещё немного о преимуществах  

Благодаря своей выносливости, плюмбаго можно с успехом выращивать в прохладных северных регионов до тёплых южных. В зимний сезон, особенно в холодных регионах, её рекомендуется укрывать, защитить от мороза специальными материалами или занести в тёплое помещение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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