Муравьи в вашем саду: это не просто вредители, это настоящие захватчики

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда муравьи начинают обживать ваш сад, они могут доставить немало неудобств. Эти трудолюбивые насекомые играют важную роль в экосистемах, но их подземные гнезда и активность рядом с домом часто становятся настоящей проблемой. Как же понять, что муравьи поселились неподалеку, и что с этим делать?

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Как обнаружить муравьиное гнездо

Иногда найти муравьиное гнездо под землей бывает проще, чем кажется. Если вы заметили группы муравьев, которые несут пищу или строят свои гнезда в аккуратных рядах, это явный признак их активного присутствия. Еще один способ — обратить внимание на маленькие земляные курганы, которые могут появляться в вашем саду. Эти насыпки напоминают маленькие горки, и являются характерным знаком того, что под землей живет целая муравьиная колония.

Какие виды муравьев строят гнезда

Не все муравьи одинаковы. Например, муравьи-плотники создают более крупные гнезда, часто внутри гнилой древесины или под почвой. А вот муравьи-гусеницы предпочитают более простые укрытия. Некоторые виды могут быть полезными для сада, так как помогают бороться с вредителями, например, тлей. Однако если муравьев слишком много, и они начинают появляться в доме, стоит задуматься о мерах по их контролю.

Как бороться с муравьями

Если муравьи начали создавать проблемы, не стоит сразу прибегать к химикатам, особенно если в вашем доме есть дети или домашние животные. Одним из наиболее безопасных и эффективных методов является использование смеси из борной кислоты и сахара. Эта смесь привлекает муравьев и уничтожает их, при этом является гораздо менее токсичной, чем пестициды. Просто разместите небольшие порции этой смеси в местах, где они активны.

Для предотвращения вторжения муравьев также важно поддерживать чистоту в доме и на участке. Убирайте остатки пищи, крошки и мусор, чтобы не привлекать этих насекомых. Герметизация трещин и отверстий в стенах поможет предотвратить проникновение муравьев внутрь.

Когда обратиться к специалистам

Если меры, которые вы предпринимаете, не помогают, можно обратиться к профессионалам по борьбе с вредителями. Специалисты могут предложить индивидуальные решения для конкретного вида муравьев и эффективно устранить проблему, а также предотвратить повторное вторжение.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

