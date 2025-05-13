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Плохая почва? Эти растения не дадут ей умереть

2:41
Садоводство

Плохая почва — это как плохая подушка: вроде и можно потерпеть, но результат — боль и дискомфорт. Растения в такой земле страдают: плохо укореняются, заливаются водой, а уровень кислотности только растёт. Что делать?

Люпин
Фото: Own work by 掬茶掬茶, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люпин

Конечно, можно сыпать компост и добавлять перлит. Но есть способ проще и красивее — посадить растения, которые сами восстановят почву.

Да, растения умеют не только цвести, но и улучшать структуру земли, насыщать её питательными веществами, избавлять от вредителей и даже рыхлить плотный грунт своими корнями. Ниже — 5 зелёных "героев", которые помогут вашей почве обрести здоровье.

Одно из таких — огуречник лекарственный (Borago officinalis). Его синие звёздчатые цветки украшают участок всё лето. "Он довольно устойчив к засухе и не боится плохой почвы,” — говорит садовод Джастин Хэнкок. Огуречник размножается самосевом и не требует ежегодной посадки. Его мощные корни аэрируют почву, а по окончании сезона обогащают её органикой.

Дикий индиго (Baptisia spp.) — многолетник с горошковидной листвой и цветами от белого до синего. Он отлично переносит жару и засуху.

"Его редко трогают кролики и олени,” — отмечает Хэнкок.

Как и все бобовые, дикое индиго помогает накоплению азота в почве.

Дикий люпин (Lupinus perennis) цветёт с апреля по июнь фиолетово-синими свечками. Он любит сухую, песчаную почву и тень. Азотфиксирующие бактерии в его корнях улучшают качество грунта вокруг.

А вот иллиниойский однолетник (Desmanthus illinoensis), благодаря длинному стержневому корню, способен буквально "прокопать” уплотнённую почву и дать кислороду доступ к корням других растений. Его зелень и корни, разлагаясь, оставляют после себя полезные вещества.

Не забудьте и про горох куропатковый (Chamaecrista fasciculata) — эффектное жёлтое растение, которое обогащает истощённые почвы.

"У растения есть корневые клубеньки, в которых содержатся азотфиксирующие бактерии, которые попадают в почву и обогащают другие растения,” — говорит Мэри Филлипс, специалист по местным растениям из Национальной федерации дикой природы.

Выращивание этих культур — естественный и экологичный способ восстановить здоровье вашей почвы без химии и лишних затрат.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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