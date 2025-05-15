Вот что класть под корень, чтобы капуста не горчила

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Разные виды капусты сажаются по-разному:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Белокочанная капуста — наиболее популярна, делится на ранние, средние и поздние сорта.

Цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби — требуют примерно того же подхода, но с отдельными нюансами по срокам и схеме посадки.

Выбирайте сорт с учётом климата, почвы и цели выращивания (для хранения, квашения или летнего потребления).

Подготовка рассады

Капусту лучше всего выращивать через рассаду, особенно в регионах с прохладным летом.

Сроки посева

Ранние сорта: с середины марта.

Среднеспелые: в конце марта — начале апреля.

Поздние: в начале апреля.

Посев

Семена замочите на 15-20 минут в горячей воде (50 °C), затем промойте холодной.

Сейте в лёгкий питательный грунт на глубину 1 см.

После появления всходов держите рассаду при температуре 14-16 °C, чтобы она не вытягивалась.

Когда и как пересаживать в открытый грунт

Ранние сорта: конец апреля — начало мая (рассада 35-40 дней).

Средние и поздние сорта: с середины до конца мая.

Условия высадки

Рассаду высаживают с 4-6 настоящими листьями.

Температура почвы — не ниже 10 °C.

Схема посадки

Ранние сорта: 30-40 см между растениями, 40-50 см между рядами.

Средние и поздние сорта: 50-60 см между растениями и 60-70 см между рядами.

Что класть в лунку при посадке

В каждую лунку можно добавить:

1 горсть перегноя или компоста.

1 чайную ложку древесной золы.

1 чайную ложку суперфосфата.

Измельчённую яичную скорлупу.

При проблемах с вредителями — немного горчицы или табачной пыли.

Все компоненты перемешивают с землёй перед посадкой.

Правила полива

Капуста очень влаголюбива.

Поливают под корень, особенно в жаркую погоду.

Частота: 2-3 раза в неделю, в зависимости от климата.

После укоренения можно окучить кусты — это стимулирует рост дополнительных корней.

Уход после посадки

Окучивание — через 2-3 недели после посадки.

Прополка и рыхление — каждые 1-2 недели.

Подкормки: Первая — через 10-14 дней после посадки (например, настой коровяка).

Защита от вредителей — капустная муха, блошка и тля. Используйте золой, настоями чеснока, биопрепаратами (Фитоверм, Битоксибациллин).

Советы по видам капусты:

Цветную капусту лучше сажать в полутени, так как она чувствительна к жаре.

Кольраби можно сажать несколько раз за сезон — растёт быстро.

Брюссельская требует длинного сезона — её сажают в марте-апреле.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

