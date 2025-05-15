Вот что класть под корень, чтобы капуста не горчила

Разные виды капусты сажаются по-разному:
Белокочанная капуста — наиболее популярна, делится на ранние, средние и поздние сорта.
Цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби — требуют примерно того же подхода, но с отдельными нюансами по срокам и схеме посадки.
Выбирайте сорт с учётом климата, почвы и цели выращивания (для хранения, квашения или летнего потребления).
Капусту лучше всего выращивать через рассаду, особенно в регионах с прохладным летом.
Ранние сорта: конец апреля — начало мая (рассада 35-40 дней).
Средние и поздние сорта: с середины до конца мая.
Рассаду высаживают с 4-6 настоящими листьями.
Температура почвы — не ниже 10 °C.
Ранние сорта: 30-40 см между растениями, 40-50 см между рядами.
Средние и поздние сорта: 50-60 см между растениями и 60-70 см между рядами.
В каждую лунку можно добавить:
1 горсть перегноя или компоста.
1 чайную ложку древесной золы.
1 чайную ложку суперфосфата.
Измельчённую яичную скорлупу.
При проблемах с вредителями — немного горчицы или табачной пыли.
Все компоненты перемешивают с землёй перед посадкой.
Капуста очень влаголюбива.
Поливают под корень, особенно в жаркую погоду.
Частота: 2-3 раза в неделю, в зависимости от климата.
После укоренения можно окучить кусты — это стимулирует рост дополнительных корней.
Окучивание — через 2-3 недели после посадки.
Прополка и рыхление — каждые 1-2 недели.
Подкормки: Первая — через 10-14 дней после посадки (например, настой коровяка).
Защита от вредителей — капустная муха, блошка и тля. Используйте золой, настоями чеснока, биопрепаратами (Фитоверм, Битоксибациллин).
Цветную капусту лучше сажать в полутени, так как она чувствительна к жаре.
Кольраби можно сажать несколько раз за сезон — растёт быстро.
Брюссельская требует длинного сезона — её сажают в марте-апреле.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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