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Вот что класть под корень, чтобы капуста не горчила

3:10
Садоводство

Разные виды капусты сажаются по-разному:

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

  • Белокочанная капуста — наиболее популярна, делится на ранние, средние и поздние сорта.

  • Цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби — требуют примерно того же подхода, но с отдельными нюансами по срокам и схеме посадки.

Выбирайте сорт с учётом климата, почвы и цели выращивания (для хранения, квашения или летнего потребления).

Подготовка рассады

Капусту лучше всего выращивать через рассаду, особенно в регионах с прохладным летом.

Сроки посева

  • Ранние сорта: с середины марта.
  • Среднеспелые: в конце марта — начале апреля.
  • Поздние: в начале апреля.

Посев

  • Семена замочите на 15-20 минут в горячей воде (50 °C), затем промойте холодной.
  • Сейте в лёгкий питательный грунт на глубину 1 см.
  • После появления всходов держите рассаду при температуре 14-16 °C, чтобы она не вытягивалась.

Когда и как пересаживать в открытый грунт

  • Ранние сорта: конец апреля — начало мая (рассада 35-40 дней).

  • Средние и поздние сорта: с середины до конца мая.

Условия высадки

  • Рассаду высаживают с 4-6 настоящими листьями.

  • Температура почвы — не ниже 10 °C.

Схема посадки

  • Ранние сорта: 30-40 см между растениями, 40-50 см между рядами.

  • Средние и поздние сорта: 50-60 см между растениями и 60-70 см между рядами.

Что класть в лунку при посадке

В каждую лунку можно добавить:

  • 1 горсть перегноя или компоста.

  • 1 чайную ложку древесной золы.

  • 1 чайную ложку суперфосфата.

  • Измельчённую яичную скорлупу.

  • При проблемах с вредителями — немного горчицы или табачной пыли.

Все компоненты перемешивают с землёй перед посадкой.

Правила полива

  • Капуста очень влаголюбива.

  • Поливают под корень, особенно в жаркую погоду.

  • Частота: 2-3 раза в неделю, в зависимости от климата.

  • После укоренения можно окучить кусты — это стимулирует рост дополнительных корней.

Уход после посадки

  • Окучивание — через 2-3 недели после посадки.

  • Прополка и рыхление — каждые 1-2 недели.

  • Подкормки: Первая — через 10-14 дней после посадки (например, настой коровяка).

  • Защита от вредителей — капустная муха, блошка и тля. Используйте золой, настоями чеснока, биопрепаратами (Фитоверм, Битоксибациллин).

Советы по видам капусты:

  • Цветную капусту лучше сажать в полутени, так как она чувствительна к жаре.

  • Кольраби можно сажать несколько раз за сезон — растёт быстро.

  • Брюссельская требует длинного сезона — её сажают в марте-апреле.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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