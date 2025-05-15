Этот цветок не болеет и не требует ухода — посадите его сейчас

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Декоративный лук (Allium) — это многолетнее луковичное растение с эффектными шаровидными соцветиями, которое ценится за свою необычную внешность, неприхотливость и устойчивость к вредителям. Подходит для клумб, миксбордеров, рокариев и срезки.

Фото: commons.wikimedia.org by SKas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лук-порей

Выбор места

Солнце — обязательно. Аллиум любит яркий солнечный свет и плохо развивается в тени.

Почва — рыхлая, дренированная, желательно нейтральная или слабокислая (pH 6.5-7.0).

Избегайте участков с застоем воды — это может привести к гниению луковиц. При необходимости вносите песок и компост для улучшения структуры почвы.

Когда сажать

Осенью — оптимальное время. Сроки: с конца сентября по середину октября.

В весенней посадке допускается высадка в начале мая, но в этом случае цветение может быть менее обильным в первый год.

Глубина и схема посадки

Глубина — 2-3 диаметра луковицы. Например, если диаметр луковицы 5 см, заглубление — 10-15 см.

Расстояние между растениями

После посадки землю слегка уплотняют и обильно поливают.

Уход после посадки

Полив — умеренный. Во время активного роста поливают чаще, но не допускают переувлажнения.

Мульчирование помогает сохранить влагу и защищает от сорняков.

Весной можно внести комплексное удобрение (например, с азотом, фосфором и калием).

После цветения

Цветоносы можно срезать после увядания, особенно если не планируется сбор семян.

Листья не трогают, пока они полностью не пожелтеют — через них луковица продолжает накапливать питательные вещества.

В конце сезона (в июле-августе), когда зелень засохла, луковицы можно выкопать, просушить и хранить до осени, особенно если сорт плохо переносит зимовку или требуется деление.

Нужно ли выкапывать на зиму

В регионах с тёплыми зимами выкапывать необязательно. В средней полосе и севернее рекомендуется ежегодное выкапывание или укрытие посадок мульчей (торф, лапник, сухие листья) после первых заморозков.

Советы

Сажайте группами по 3-7 штук, чтобы получить декоративный эффект.

Избегайте посадки в глинистую или постоянно мокрую почву.

При желании можно чередовать с другими многолетниками — шалфеем, лавандой, ирисами — для красивого цветового контраста.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

