Это работает: как комбинировать малину по срокам и цвету

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина не переопыляется между сортами так, как это происходит, например, у кабачков или тыквы. Даже если пчёлы переносят пыльцу с одного куста на другой, это не влияет на вкус и внешний вид ягод текущего урожая, так как признаки "смешивания" проявятся лишь в потомстве — при посеве семян, а не в вегетативных посадках.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Разные сроки плодоношения — плюс

Сорта с разными сроками созревания можно комбинировать, чтобы растянуть сезон сбора урожая: ранние, средние и поздние ягоды созревают поочерёдно. Это удобно, если вы хотите регулярно получать свежую малину с конца июня до сентября.

На что стоит обратить внимание

Смешивание корневых отпрысков

Малина быстро даёт подземные побеги, и через 2-3 года корни разных кустов могут переплетаться. Визуально отличить сорта станет сложно, особенно если они похожи по цвету и размеру ягод.

Сажайте сорта в ряды, отделяя друг от друга на 1-1,5 метра.

Можно использовать бордюры, отсекающие корневую поросль.

Разная агротехника

Некоторые сорта требуют разного ухода: одни — больше влаги, другие — устойчивее к болезням, третьи — нуждаются в подвязке. Особенно это актуально для ремонтантной и обычной малины.

Разделите посадки с учётом типа сорта: ремонтантная плодоносит на побегах текущего года и вырезается осенью полностью, а обычная — только частично.

Лучше не смешивать их в одном ряду, чтобы не запутаться в уходе.

Болезни и вредители

Если один из сортов подвержен определённой болезни (например, малинной галице или пятнистости листьев), он может стать источником заражения для других кустов.

Выбирайте устойчивые сорта, особенно при плотной посадке.

Следите за санитарией: обрезайте больные побеги, проводите профилактические обработки.

Вывод

Можно и нужно сажать разные сорта малины рядом, если:

вы выдерживаете достаточное расстояние между сортами (хотя бы 1 метр),

разделяете ремонтантные и обычные сорта по типу ухода,

следите за гигиеной посадок и подпиткой почвы,

и учитываете их совместимость по условиям выращивания.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

