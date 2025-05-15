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Это работает: как комбинировать малину по срокам и цвету

2:25
Садоводство

Малина не переопыляется между сортами так, как это происходит, например, у кабачков или тыквы. Даже если пчёлы переносят пыльцу с одного куста на другой, это не влияет на вкус и внешний вид ягод текущего урожая, так как признаки "смешивания" проявятся лишь в потомстве — при посеве семян, а не в вегетативных посадках.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

Разные сроки плодоношения — плюс

Сорта с разными сроками созревания можно комбинировать, чтобы растянуть сезон сбора урожая: ранние, средние и поздние ягоды созревают поочерёдно. Это удобно, если вы хотите регулярно получать свежую малину с конца июня до сентября.

На что стоит обратить внимание

Смешивание корневых отпрысков

Малина быстро даёт подземные побеги, и через 2-3 года корни разных кустов могут переплетаться. Визуально отличить сорта станет сложно, особенно если они похожи по цвету и размеру ягод.

  • Сажайте сорта в ряды, отделяя друг от друга на 1-1,5 метра.

  • Можно использовать бордюры, отсекающие корневую поросль.

Разная агротехника

Некоторые сорта требуют разного ухода: одни — больше влаги, другие — устойчивее к болезням, третьи — нуждаются в подвязке. Особенно это актуально для ремонтантной и обычной малины.

  • Разделите посадки с учётом типа сорта: ремонтантная плодоносит на побегах текущего года и вырезается осенью полностью, а обычная — только частично.

  • Лучше не смешивать их в одном ряду, чтобы не запутаться в уходе.

Болезни и вредители

Если один из сортов подвержен определённой болезни (например, малинной галице или пятнистости листьев), он может стать источником заражения для других кустов.

  • Выбирайте устойчивые сорта, особенно при плотной посадке.

  • Следите за санитарией: обрезайте больные побеги, проводите профилактические обработки.

Вывод

Можно и нужно сажать разные сорта малины рядом, если:

  • вы выдерживаете достаточное расстояние между сортами (хотя бы 1 метр),

  • разделяете ремонтантные и обычные сорта по типу ухода,

  • следите за гигиеной посадок и подпиткой почвы,

  • и учитываете их совместимость по условиям выращивания.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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