Это работает: как комбинировать малину по срокам и цвету

Малина не переопыляется между сортами так, как это происходит, например, у кабачков или тыквы. Даже если пчёлы переносят пыльцу с одного куста на другой, это не влияет на вкус и внешний вид ягод текущего урожая, так как признаки "смешивания" проявятся лишь в потомстве — при посеве семян, а не в вегетативных посадках.
Сорта с разными сроками созревания можно комбинировать, чтобы растянуть сезон сбора урожая: ранние, средние и поздние ягоды созревают поочерёдно. Это удобно, если вы хотите регулярно получать свежую малину с конца июня до сентября.
Малина быстро даёт подземные побеги, и через 2-3 года корни разных кустов могут переплетаться. Визуально отличить сорта станет сложно, особенно если они похожи по цвету и размеру ягод.
Сажайте сорта в ряды, отделяя друг от друга на 1-1,5 метра.
Можно использовать бордюры, отсекающие корневую поросль.
Некоторые сорта требуют разного ухода: одни — больше влаги, другие — устойчивее к болезням, третьи — нуждаются в подвязке. Особенно это актуально для ремонтантной и обычной малины.
Разделите посадки с учётом типа сорта: ремонтантная плодоносит на побегах текущего года и вырезается осенью полностью, а обычная — только частично.
Лучше не смешивать их в одном ряду, чтобы не запутаться в уходе.
Если один из сортов подвержен определённой болезни (например, малинной галице или пятнистости листьев), он может стать источником заражения для других кустов.
Выбирайте устойчивые сорта, особенно при плотной посадке.
Следите за санитарией: обрезайте больные побеги, проводите профилактические обработки.
Можно и нужно сажать разные сорта малины рядом, если:
вы выдерживаете достаточное расстояние между сортами (хотя бы 1 метр),
разделяете ремонтантные и обычные сорта по типу ухода,
следите за гигиеной посадок и подпиткой почвы,
и учитываете их совместимость по условиям выращивания.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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