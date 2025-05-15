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Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы

2:40
Садоводство

С возрастом даже самая пышная и ухоженная фиалка теряет свою привлекательность: розетка вытягивается, нижние листья отмирают, а цветение становится редким или вовсе исчезает. Не спешите выбрасывать растение — его можно успешно омолодить.

Фиалка, выращенная из листового черенка
Фото: commons.wikimedia.org by Venina V.S., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фиалка, выращенная из листового черенка

Когда пора омолаживать фиалку

Признаки того, что фиалке требуется омоложение:

  • розетка потеряла симметрию;

  • ствол оголился — листья находятся только наверху;

  • листья мелкие, а цветение редкое или отсутствует;

  • корневая система стареет и перестаёт питать растение.

Способы омоложения фиалки

Обрезка и укоренение верхушки (укоренение "головы”)

Это самый популярный и эффективный способ.
Подходит для фиалок с вытянутым стволом и оголённым "стволиком”.

  • Острым ножом срежьте верхушку растения с 5-7 здоровыми листьями.

  • Очистите нижнюю часть "головы” от остатков ствола и старых листиков.

  • Подсушите срез 1-2 часа.

  • При желании — припудрите древесной золой или активированным углём.

  • Поместите в лёгкий влажный субстрат (торф+перлит) или воду для укоренения.

  • Через 2-4 недели появятся корни, и розетку можно будет пересадить в постоянный горшок.

Плюс: сохраняется сорт и декоративный облик растения.

Размножение листовыми черенками

Если фиалка слишком старая или ослабленная, можно взять здоровый лист средней части розетки, укоренить его в воде или лёгком грунте — и получить новые розетки через 1-2 месяца.

Подходит, если "голову” уже не спасти.

Пересадка с удалением старых листьев и обновлением почвы

Если фиалка ещё в относительно нормальном состоянии, можно:

  • удалить старые и жёлтые листья,

  • освежить верхний слой почвы или полностью пересадить в новый субстрат,

  • углубить растение, если "ножка” невысокая.

Такой способ мягкий и не травмирует растение, но даёт лишь временный косметический эффект.

Разделение пасынков (деток)

Если на фиалке образовались боковые розетки, их можно осторожно отделить и укоренить. Это способ не только омолодить материнское растение, но и получить дополнительные кустики.

Уход после омоложения

После обрезки и укоренения важно:

  • создать мини-тепличку (например, из пластиковой бутылки) — для стабильной влажности;

  • не ставить на прямое солнце;

  • поливать осторожно, по мере подсыхания почвы;

  • не удобрять первые 3-4 недели.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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