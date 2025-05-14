Почему трескаются помидоры прямо на кусте — и как это остановить

Лопающиеся помидоры — неприятная, но очень распространённая проблема, особенно в период активного созревания. Трещины портят внешний вид, ускоряют порчу плодов и делают их уязвимыми для гнили и насекомых.
Это главная причина растрескивания томатов. После засухи или нерегулярного полива растения резко впитывают влагу, а кожица плодов не успевает растягиваться — и трескается.
Что делать:
Поддерживайте равномерную влажность почвы. Лучше поливать помидоры чаще и умеренно, чем редко и обильно. В жаркие дни — полив 1 раз в 1-2 дня, в пасмурные — реже.
Некоторые сорта томатов (особенно крупноплодные и тонкокожие) генетически склонны к растрескиванию.
Что делать:
Выбирайте сорта, устойчивые к растрескиванию — например, "Черри", "Ямал", "Де Барао", "Ракета", "Розовый мед". У таких томатов плотная кожица, способная выдерживать перепады влаги.
Удаление слишком большого количества листьев, избыток азота в почве, нарушение режима прищипывания и подкормок — всё это может ускорить рост плодов и вызвать растрескивание.
Не переусердствуйте с обрезкой листьев.
Ограничьте азотные удобрения на стадии созревания.
Придерживайтесь сбалансированного питания: калий и кальций укрепляют кожицу.
При длительном воздействии солнца, особенно после дождя или полива, кожица томата перегревается и теряет эластичность.
Притеняйте растения в особенно жаркие дни (особенно в теплицах).
Используйте мульчу: она регулирует температуру почвы и сохраняет влагу.
Резкие перепады между дневной жарой и ночной прохладой создают стресс для растений, особенно в закрытых теплицах.
Проветривайте теплицу, чтобы снизить перепады температуры. В ночное время можно использовать агроволокно для выравнивания климата.
Соберите их как можно скорее. Такие плоды быстро загнивают и становятся мишенью для насекомых.
Используйте их для переработки — соусов, лечо, паст и т. д.
Не оставляйте треснувшие томаты на кусте — это повышает риск распространения грибков и бактерий.
Поддерживайте режим полива — особенно во время жары.
Используйте мульчу (солома, торф, скошенная трава) для защиты почвы.
Подкармливайте томаты калийно-фосфорными удобрениями.
Выбирайте устойчивые сорта.
Не переудаляйте листья, особенно в жару.
Избегайте стресса для растений — перепады влажности, жара и сквозняки должны быть под контролем.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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