Укроп вытянулся и бледнеет? Возможно, вы делаете это неправильно

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укроп — светолюбивое растение. При нехватке света он вытягивается, становится бледным и хилым, а рост заметно замедляется. Особенно это актуально зимой, когда световой день короткий, а окна — преимущественно северные.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Решение:

Используйте дополнительное освещение — фитолампы, особенно в зимний период.

Размещайте горшки на южных или восточных окнах.

Слишком высокая или низкая температура

Оптимальная температура для роста укропа — +18…+22 °C. На подоконниках рядом с батареями может быть жарко и сухо, а возле окон — сквозняки и переохлаждение.

Решение:

Защитите растение от горячего воздуха батарей (используйте подставку).

Укрывайте окна плёнкой или утепляйте, чтобы избежать холодного притока воздуха.

Плохой или переувлажнённый грунт

Если почва тяжёлая, уплотнённая или постоянно сырая, корни страдают от нехватки кислорода и гниют. Наоборот, пересушенный грунт тормозит прорастание и рост.

Решение:

Используйте рыхлый, воздухопроницаемый и питательный субстрат.

Не допускайте застоя воды в горшке: обязательно должен быть дренаж.

Загущённый посев и неправильная глубина

Часто семена укропа высевают слишком густо или слишком глубоко, и в итоге они либо не всходят, либо мешают друг другу расти.

Решение:

Сейте на глубину не более 1-1,5 см.

После появления всходов — проредите, оставляя расстояние 2-3 см между растениями.

Неправильный полив

Укроп чувствителен к режиму полива. Засуха или переувлажнение быстро сказываются на состоянии зелени.

Решение:

Поливайте умеренно, когда подсыхает верхний слой почвы.

Не заливайте, особенно в пасмурные дни.

Семена низкого качества

Иногда проблема кроется не в условиях, а в семенах с плохой всхожестью или старых партиях. Кроме того, у укропа эфирная оболочка, которая замедляет прорастание.

Решение:

Перед посадкой замочите семена в воде или перекиси водорода на 30 минут.

Используйте свежие, проверенные семена, желательно от надёжных производителей.

Недостаток питания

Если укроп бледнеет, не наращивает зелёную массу или замедляется в росте, возможно, ему не хватает азота и микроэлементов.

Решение:

Подкармливайте органическим или минеральным удобрением для зелени раз в 10-14 дней.

Избегайте переудобрения — укроп накапливает нитраты.

Итог: как всё-таки заставить укроп расти на окне

Создайте правильные условия:

Свет — 6-8 часов в день минимум.

Почва — лёгкая и питательная.

Полив — умеренный и регулярный.

Температура — комфортная, без резких перепадов.

Сейте редко, не глубже 1,5 см.

При необходимости — досвечивайте и подкармливайте.

Соблюдая эти простые правила, вы с лёгкостью получите ароматный укроп прямо у себя на подоконнике — зимой или летом.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

