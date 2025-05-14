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Ошибка при черенковании малины, которая губит 70% саженцев

2:32
Садоводство

Лето — отличное время для черенкования малины, особенно в июне-июле, когда побеги активно растут, полны сока и жизненных сил. Размножение зелёными черенками позволяет получить здоровый посадочный материал уже к осени и быстро увеличить количество кустов на участке.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Какие черенки подойдут

Для черенкования выбирайте молодые зелёные побеги длиной 20-30 см, с 2-3 междоузлиями. Стебель должен быть крепким, но не одревесневшим. Лучшее время для срезки — рано утром или в пасмурный день, чтобы сохранить влагу внутри черенка.

  • Нижний срез делают под углом 45°, сразу под узлом.

  • Удалите все нижние листья, оставив только 1-2 верхних.

  • При желании — укоротите верхушку, чтобы снизить испарение влаги.

Нужно ли использовать стимуляторы

Да. Для ускорения образования корней можно использовать препараты типа Корневин, Гетероауксин или аналогичные стимуляторы. Просто окуните срез в порошок или раствор перед посадкой.

Где укоренять черенки

В открытом грунте

  • Выберите затенённый участок или создайте временное притенение.

  • Подготовьте грядку: добавьте перегной, песок или торф - для лёгкости и влагоёмкости.

  • Черенки заглубляют на 4-5 см, с расстоянием около 10-15 см между ними.

  • Почву хорошо проливают и накрывают агроволокном или плёнкой, чтобы создать парниковый эффект.

В теплице или контейнере

  • Используйте рыхлый субстрат: смесь торфа, песка и перегноя.

  • Емкости накрывают прозрачным колпаком или пакетом.

  • Важно поддерживать высокую влажность воздуха и температуру около +22…+25 °C.

  • Проветривайте ежедневно, чтобы не развился грибок.

Уход после посадки

  • Полив должен быть регулярным, но умеренным - без застоя воды.

  • Через 2-4 недели у черенков появятся корешки.

  • Через 6-8 недель укоренённые растения можно пересадить на постоянное место.

Дополнительные советы

  • Не загущайте посадки — хорошая вентиляция снижает риск болезней.

  • Подкармливать лучше после появления первых признаков роста.

  • Осенью молодые кустики можно слегка окучить или укрыть на зиму.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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