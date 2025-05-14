Ошибка при черенковании малины, которая губит 70% саженцев

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — отличное время для черенкования малины, особенно в июне-июле, когда побеги активно растут, полны сока и жизненных сил. Размножение зелёными черенками позволяет получить здоровый посадочный материал уже к осени и быстро увеличить количество кустов на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Какие черенки подойдут

Для черенкования выбирайте молодые зелёные побеги длиной 20-30 см, с 2-3 междоузлиями. Стебель должен быть крепким, но не одревесневшим. Лучшее время для срезки — рано утром или в пасмурный день, чтобы сохранить влагу внутри черенка.

Нижний срез делают под углом 45°, сразу под узлом.

Удалите все нижние листья, оставив только 1-2 верхних.

При желании — укоротите верхушку, чтобы снизить испарение влаги.

Нужно ли использовать стимуляторы

Да. Для ускорения образования корней можно использовать препараты типа Корневин, Гетероауксин или аналогичные стимуляторы. Просто окуните срез в порошок или раствор перед посадкой.

Где укоренять черенки

В открытом грунте

Выберите затенённый участок или создайте временное притенение.

Подготовьте грядку: добавьте перегной, песок или торф - для лёгкости и влагоёмкости.

Черенки заглубляют на 4-5 см, с расстоянием около 10-15 см между ними.

Почву хорошо проливают и накрывают агроволокном или плёнкой, чтобы создать парниковый эффект.

В теплице или контейнере

Используйте рыхлый субстрат: смесь торфа, песка и перегноя.

Емкости накрывают прозрачным колпаком или пакетом.

Важно поддерживать высокую влажность воздуха и температуру около +22…+25 °C.

Проветривайте ежедневно, чтобы не развился грибок.

Уход после посадки

Полив должен быть регулярным, но умеренным - без застоя воды.

Через 2-4 недели у черенков появятся корешки.

Через 6-8 недель укоренённые растения можно пересадить на постоянное место.

Дополнительные советы

Не загущайте посадки — хорошая вентиляция снижает риск болезней.

Подкармливать лучше после появления первых признаков роста.

Осенью молодые кустики можно слегка окучить или укрыть на зиму.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

