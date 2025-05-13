Как спасти крыжовник от мучнистой росы: советы, которые реально работают

Мучнистая роса (сферотека) — одно из самых опасных заболеваний крыжовника. Выглядит как белый мучнистый налёт на молодых листьях, побегах, завязях и ягодах. Со временем налёт уплотняется, становится бурым и приводит к деформации и гибели побегов, а также ухудшает вкус и внешний вид ягод.

Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Чем опасна мучнистая роса

Понижает урожайность

Приводит к ослаблению куста

Замедляет рост молодых побегов

Уменьшает зимостойкость растения

Ягоды становятся негодными в пищу, если поражены полностью

Как бороться с мучнистой росой: эффективные методы

Химические препараты

Фунгициды — основной и наиболее действенный способ лечения. Используйте:

Топаз

Скор

Фундазол

Хом

Тиовит Джет

Обработку проводят в сухую, безветренную погоду, желательно утром или вечером. Интервал между обработками — 10-14 дней, особенно если поражение серьёзное. За 2-3 недели до сбора ягод химические препараты использовать нельзя — тогда переходите на биофунгициды.

Биопрепараты

Если ягоды уже созревают или вы не хотите использовать "химию" на участке, подойдут:

Фитоспорин-М

Алирин-Б

Гамаир

Планриз

Эти средства безопасны для растений, полезной микрофлоры и человека, но требуют регулярных опрыскиваний (каждые 7-10 дней).

Народные средства, которые реально работают

Когда болезнь только появилась или в целях профилактики, можно использовать доступные домашние составы:

Сода + мыло: 50 г пищевой соды + 50 г натёртого хозяйственного мыла на 10 л воды

Зольный настой: 1 стакан древесной золы на 10 л воды, настаивать сутки

Настой коровяка: 1:3 с водой, настаивают 3 дня, затем процеживают и разбавляют ещё 1:10

Раствор марганцовки: слабый розовый, используется для профилактики и опрыскиваний

Профилактика — главное оружие

Регулярная обрезка куста для вентиляции

Удаление опавших листьев и поражённых побегов

Недопущение переувлажнения — особенно в прохладную погоду

Осенняя обработка фунгицидом + перекопка и мульчирование почвы

Своевременная подкормка — сильные растения реже болеют

Можно ли есть крыжовник, поражённый мучнистой росой

Если ягоды поражены налётом — употреблять их в пищу не стоит. Даже после обработки кустов, при активной фазе болезни, вкус и качество плодов значительно ухудшаются. Если налёт только на листве и лечение начато вовремя — чистые, здоровые ягоды можно есть.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

