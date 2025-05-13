Как спасти крыжовник от мучнистой росы: советы, которые реально работают

Мучнистая роса (сферотека) — одно из самых опасных заболеваний крыжовника. Выглядит как белый мучнистый налёт на молодых листьях, побегах, завязях и ягодах. Со временем налёт уплотняется, становится бурым и приводит к деформации и гибели побегов, а также ухудшает вкус и внешний вид ягод.
Понижает урожайность
Приводит к ослаблению куста
Замедляет рост молодых побегов
Уменьшает зимостойкость растения
Ягоды становятся негодными в пищу, если поражены полностью
Фунгициды — основной и наиболее действенный способ лечения. Используйте:
Топаз
Скор
Фундазол
Хом
Тиовит Джет
Обработку проводят в сухую, безветренную погоду, желательно утром или вечером. Интервал между обработками — 10-14 дней, особенно если поражение серьёзное. За 2-3 недели до сбора ягод химические препараты использовать нельзя — тогда переходите на биофунгициды.
Если ягоды уже созревают или вы не хотите использовать "химию" на участке, подойдут:
Фитоспорин-М
Алирин-Б
Гамаир
Планриз
Эти средства безопасны для растений, полезной микрофлоры и человека, но требуют регулярных опрыскиваний (каждые 7-10 дней).
Когда болезнь только появилась или в целях профилактики, можно использовать доступные домашние составы:
Сода + мыло: 50 г пищевой соды + 50 г натёртого хозяйственного мыла на 10 л воды
Зольный настой: 1 стакан древесной золы на 10 л воды, настаивать сутки
Настой коровяка: 1:3 с водой, настаивают 3 дня, затем процеживают и разбавляют ещё 1:10
Раствор марганцовки: слабый розовый, используется для профилактики и опрыскиваний
Регулярная обрезка куста для вентиляции
Удаление опавших листьев и поражённых побегов
Недопущение переувлажнения — особенно в прохладную погоду
Осенняя обработка фунгицидом + перекопка и мульчирование почвы
Своевременная подкормка — сильные растения реже болеют
Если ягоды поражены налётом — употреблять их в пищу не стоит. Даже после обработки кустов, при активной фазе болезни, вкус и качество плодов значительно ухудшаются. Если налёт только на листве и лечение начато вовремя — чистые, здоровые ягоды можно есть.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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