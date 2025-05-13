Цветы, которые не подводят: лучшие сорта жёлтых нарциссов

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жёлтые нарциссы — одни из самых любимых весенних цветов. Они не только первыми распускаются после зимы, но и сразу преображают сад: яркие, солнечные, с лёгким ароматом. Эти растения хорошо приживаются, не требуют сложного ухода и подходят даже начинающим цветоводам.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нарциссы

Популярные сорта жёлтых нарциссов

Среди огромного многообразия именно жёлтые сорта остаются классикой. Вот несколько особенно популярных:

Айвс - сорт с насыщенно-жёлтыми лепестками и глубокой чашевидной коронкой. Цветёт рано и отличается высокой устойчивостью к холодам. Тэт-а-Тэт - компактный нарцисс, идеально подходящий для бордюров, контейнеров и даже альпийских горок. Его миниатюрные цветы буквально светятся на весеннем солнце. Кинг Альфред - классика среди нарциссов. Крупные золотисто-жёлтые цветы, мощный цветонос и раннее цветение делают его любимцем коллекционеров. Рип ван Винкль - один из самых необычных. Это махровый нарцисс с хаотичной формой лепестков, напоминающих всплеск или звезду. Очень декоративен. Датч Мастер - один из самых надёжных сортов, с крупными, яркими цветками и длительным цветением. Подходит для массовой посадки.

Как правильно выращивать жёлтые нарциссы

Нарциссы предпочитают солнечные или слегка затенённые места. Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной — на тяжёлых, заболоченных участках цветение будет слабым или вовсе пропадёт.

Посадку луковиц проводят осенью, обычно с сентября по октябрь. Глубина посадки — около трёх диаметров луковицы. После высадки клумбу мульчируют для защиты от холодов.

Уход после посадки и во время цветения

Полив должен быть умеренным. Особенно важна влага в период активного роста — ранней весной. После цветения листья обрезать нельзя сразу: они продолжают питать луковицу. Обрезка допускается только после полного пожелтения.

Весной можно провести подкормку комплексными удобрениями — например, аммиачной селитрой или мочевиной. Для обильного цветения подойдут фосфорно-калийные удобрения. Летом, после увядания, нарциссы можно оставить в земле — пересадка требуется примерно раз в 4-5 лет.

Болезни и вредители

Основные враги нарциссов — нарциссовая муха, а также грибковые болезни вроде фузариоза. Поможет профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Перед посадкой луковицы можно замочить в слабом растворе марганцовки.

Уточнения

Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

