Цветы, которые не подводят: лучшие сорта жёлтых нарциссов

Жёлтые нарциссы — одни из самых любимых весенних цветов. Они не только первыми распускаются после зимы, но и сразу преображают сад: яркие, солнечные, с лёгким ароматом. Эти растения хорошо приживаются, не требуют сложного ухода и подходят даже начинающим цветоводам.
Среди огромного многообразия именно жёлтые сорта остаются классикой. Вот несколько особенно популярных:
Нарциссы предпочитают солнечные или слегка затенённые места. Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной — на тяжёлых, заболоченных участках цветение будет слабым или вовсе пропадёт.
Посадку луковиц проводят осенью, обычно с сентября по октябрь. Глубина посадки — около трёх диаметров луковицы. После высадки клумбу мульчируют для защиты от холодов.
Полив должен быть умеренным. Особенно важна влага в период активного роста — ранней весной. После цветения листья обрезать нельзя сразу: они продолжают питать луковицу. Обрезка допускается только после полного пожелтения.
Весной можно провести подкормку комплексными удобрениями — например, аммиачной селитрой или мочевиной. Для обильного цветения подойдут фосфорно-калийные удобрения. Летом, после увядания, нарциссы можно оставить в земле — пересадка требуется примерно раз в 4-5 лет.
Основные враги нарциссов — нарциссовая муха, а также грибковые болезни вроде фузариоза. Поможет профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Перед посадкой луковицы можно замочить в слабом растворе марганцовки.
Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.
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