Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухпаёк — это не просто тушёнка: что ещё в рационе военного
Антарктида толстеет, а море худеет: снегопады переписали сценарий потепления
Сергей Соседов раскрыл горькую правду: почему любовь обходит его стороной
Глубоководный каннибал: редкий алепизавр появился на побережье США
Умбрийское чудо, которое вы точно упустили: где искать романтику среди холмов Италии
Диетологи в шоке: тело сжигает жир мгновенно, стоит лишь сделать это
Эти шесть случаев — повод включить промывку, а не YouTube
Секрет чистоты: эксперты раскрыли, как часто на самом деле нужно стирать постельное белье
Садоводы на грани беды: потеря 15% и 40% урожая зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму

Цветы, которые не подводят: лучшие сорта жёлтых нарциссов

2:52
Садоводство

Жёлтые нарциссы — одни из самых любимых весенних цветов. Они не только первыми распускаются после зимы, но и сразу преображают сад: яркие, солнечные, с лёгким ароматом. Эти растения хорошо приживаются, не требуют сложного ухода и подходят даже начинающим цветоводам.

Нарциссы
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нарциссы

Популярные сорта жёлтых нарциссов

Среди огромного многообразия именно жёлтые сорта остаются классикой. Вот несколько особенно популярных:

  1. Айвс - сорт с насыщенно-жёлтыми лепестками и глубокой чашевидной коронкой. Цветёт рано и отличается высокой устойчивостью к холодам.
  2. Тэт-а-Тэт - компактный нарцисс, идеально подходящий для бордюров, контейнеров и даже альпийских горок. Его миниатюрные цветы буквально светятся на весеннем солнце.
  3. Кинг Альфред - классика среди нарциссов. Крупные золотисто-жёлтые цветы, мощный цветонос и раннее цветение делают его любимцем коллекционеров.
  4. Рип ван Винкль - один из самых необычных. Это махровый нарцисс с хаотичной формой лепестков, напоминающих всплеск или звезду. Очень декоративен.
  5. Датч Мастер - один из самых надёжных сортов, с крупными, яркими цветками и длительным цветением. Подходит для массовой посадки.

Как правильно выращивать жёлтые нарциссы

Нарциссы предпочитают солнечные или слегка затенённые места. Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной — на тяжёлых, заболоченных участках цветение будет слабым или вовсе пропадёт.

Посадку луковиц проводят осенью, обычно с сентября по октябрь. Глубина посадки — около трёх диаметров луковицы. После высадки клумбу мульчируют для защиты от холодов.

Уход после посадки и во время цветения

Полив должен быть умеренным. Особенно важна влага в период активного роста — ранней весной. После цветения листья обрезать нельзя сразу: они продолжают питать луковицу. Обрезка допускается только после полного пожелтения.

Весной можно провести подкормку комплексными удобрениями — например, аммиачной селитрой или мочевиной. Для обильного цветения подойдут фосфорно-калийные удобрения. Летом, после увядания, нарциссы можно оставить в земле — пересадка требуется примерно раз в 4-5 лет.

Болезни и вредители

Основные враги нарциссов — нарциссовая муха, а также грибковые болезни вроде фузариоза. Поможет профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Перед посадкой луковицы можно замочить в слабом растворе марганцовки.

Уточнения

Нарци́сс (лат  Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Садоводство, цветоводство
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Секретные проекты авиации СССР: летающее крыло и сверхзвуковые лайнеры Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Последние материалы
Скрывался больше века: как один кролик переписал научные отчёты
Не к косметологу, а к стоматологу: как вернуть лицу поддержку и молодую улыбку
Как сажать чеснок без боли в спине: техника, которая решает проблему
Идеальный газон у дома может обернуться проблемами с памятью и движением
ТОП-5 самых мощных грузовиков СССР: символы советского автопрома
Любовь на крыльях: почему птицы расстаются после долгих перелётов
Тихие герои громких строек СССР: ГАЗ-51, ЗИЛ-130 и КамАЗ
Мутация из прошлого: как 9000 лет назад появилась мутация, защищающая от ВИЧ
Стоя, без коврика и скуки: тренировка MadFit, от которой жир сгорит уже к пятой минуте
Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.